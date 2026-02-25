  • 會員
25/02/2026 09:36

騰訊天美據報關閉蒙特利爾研發工作室，曾計劃開發3A遊戲

　　據《21世紀經濟報道》報道，騰訊天美旗下蒙特利爾工作室被曝已於近期停止運營，多名前員工在社交媒體平台確認了這一消息。截至發稿，騰訊方面暫無回應。

　　據悉，天美蒙特利爾工作室成立於2021年，由曾擔任刺客信條系列創意總監的阿什拉夫．伊斯梅爾領銜組建，是天美在美國洛杉磯工作室和西雅圖工作室外的第三處北美研發基地。騰訊內部最初對該工作室的定位是專注於開發具備3A品質、開放世界架構及跨平台能力的大型遊戲產品，但在成立後始終未有成品項目公布。在運營過程中，其工作中心逐漸轉向承接天美IP的國際化項目延伸，包括參與《寶可夢大集結》《使命召喚手遊》等產品的開發和本地化工作。

　　值得注意的是，近年來騰訊與網易兩家中國遊戲巨頭正持續調整海外研發布局。網易於2025年下旬先後關閉了美國Fantastic Pixel Castle、T-Minus Zero Entertainment、Jackalytic Games，加拿大Bad Brain Game Studios等多個海外遊戲工作室；騰訊此前在美國洛杉磯建立的Team Kaiju工作室也已於2023年停止運營。
《經濟通通訊社25日專訊》

