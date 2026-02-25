《中國要聞》中國家電及消費電子博覽會3月12日至15日在滬舉辦，1200家企業參展

2月25日，上海市政府舉行新春首場新聞發布會，上海市經濟信息化委副主任潘焱在會上介紹，中國家電及消費電子博覽會（簡稱「AWE」）將於3月12日至15日在滬舉辦。作為國內規模最大的家電和消費電子展會之一，今年AWE將以「AI科技、慧享未來」為主題，總展覽面積17萬平方米，匯聚1200家企業參展，並首次設立上海東方樞紐國際商務合作區展區，全方位呈現消費電子最新成果與重磅產品。



據介紹，今年AWE展會主要呈現出三個方面特點：一是雙區聯動打造跨境展區新標桿。本次展會首次啟用「一展雙區」布局，設置東方樞紐國際商務合作區、新國際博覽中心兩大展區。其中，新國際博覽中心展覽面積14萬平方米，重點展示智慧生活新場景。東方樞紐國際商務合作區展覽面積3萬平方米，重點展示前沿科技新成果。



二是潮酷產品解鎖未來生活新可能。本次展會集聚了貼近生活、吸睛好玩的前沿科技，有會耍功夫、能做家務的人形機器人（智元遠征、靈犀），有懂情緒、會說話的智能布偶（Fuzozo芙崽），有戴上就能打通虛實世界的AI智能眼鏡（夸克眼鏡）等。



三是全鏈集聚構築開放合作新平台。這次展會匯聚海爾、華為、智元、Xreal等家電和消費電子領軍企業，覆蓋智能終端芯片、傳感器、AI大模型等全產業鏈環節，搭建起以展會為紐帶，集技術交流和產品共享於一體的全球合作平台，配套採購對接、產業鏈交流等功能，推動產業跨界互動與升級發展。

《經濟通通訊社25日專訊》