  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 12:11

《中國要聞》中國家電及消費電子博覽會3月12日至15日在滬舉辦，1200家企業參展

　　2月25日，上海市政府舉行新春首場新聞發布會，上海市經濟信息化委副主任潘焱在會上介紹，中國家電及消費電子博覽會（簡稱「AWE」）將於3月12日至15日在滬舉辦。作為國內規模最大的家電和消費電子展會之一，今年AWE將以「AI科技、慧享未來」為主題，總展覽面積17萬平方米，匯聚1200家企業參展，並首次設立上海東方樞紐國際商務合作區展區，全方位呈現消費電子最新成果與重磅產品。

　　據介紹，今年AWE展會主要呈現出三個方面特點：一是雙區聯動打造跨境展區新標桿。本次展會首次啟用「一展雙區」布局，設置東方樞紐國際商務合作區、新國際博覽中心兩大展區。其中，新國際博覽中心展覽面積14萬平方米，重點展示智慧生活新場景。東方樞紐國際商務合作區展覽面積3萬平方米，重點展示前沿科技新成果。

　　二是潮酷產品解鎖未來生活新可能。本次展會集聚了貼近生活、吸睛好玩的前沿科技，有會耍功夫、能做家務的人形機器人（智元遠征、靈犀），有懂情緒、會說話的智能布偶（Fuzozo芙崽），有戴上就能打通虛實世界的AI智能眼鏡（夸克眼鏡）等。

　　三是全鏈集聚構築開放合作新平台。這次展會匯聚海爾、華為、智元、Xreal等家電和消費電子領軍企業，覆蓋智能終端芯片、傳感器、AI大模型等全產業鏈環節，搭建起以展會為紐帶，集技術交流和產品共享於一體的全球合作平台，配套採購對接、產業鏈交流等功能，推動產業跨界互動與升級發展。
《經濟通通訊社25日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰25/02/2026 12:00  《Ａ股焦點》陳茂波稱檢視上市規定便利航天企業來港上市，Ａ場…

其他
More

25/02/2026 11:36  《中國要聞》中關村論壇年會３月２５－２９日北京舉行

25/02/2026 11:36  《Ａ股行情》滬綜指半日收漲１﹒２％，金屬、礦產股集體爆發

25/02/2026 11:28  捷豹路虎中國人事調整：潘慶升任全球採購董事，ＣＦＯ接棒中國…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

財政預算案2026/27 | 財政預算案文字直播(進行中)

25/02/2026 10:15

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區