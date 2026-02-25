【ＡＩ】阿里雲上線Qwen3.5等四大開源模型Coding Plan服務

2月25日，阿里雲百煉推出包含Qwen3.5、GLM-5、MiniMax M2.5、Kimi K2.5四大開源模型API服務的Coding Plan。用戶訂閱套餐後不再受限於單一模型，可實現多模型自由切換，享受更穩定、Token額度更高的模型服務。據介紹，目前全球雲廠商中僅阿里雲提供這一服務。



據悉，阿里雲Coding Plan Lite基礎套餐可享受每月最多18000次請求，新用戶購買首月價格為7.9元（人民幣．下同）；Pro高級套餐可享受每月90000次請求，可完成數千次複雜任務，新用戶首月價格為39.9元。用戶訂閱後，可在Qwen Code、Claude Code、Cline、OpenClaw等AI工具上無縫切換使用這些模型。



目前，阿里雲Coding Plan已上線8款頂尖編程模型。此外，阿里雲百煉平台還上線了100多款國內外主流模型API和400多個AI硬件、短視頻及廣告內容等領域的Agent模板與服務，可滿足更多企業場景的模型需求。



業內人士認為，阿里雲正在打造一個全新的模型商業模式。四大模型中，千問大模型為阿里自研，而其它三家背後的公司智譜、Minimax、月之暗面(Kimi)都有阿里投資，這樣的組合能更好地推動模型的落地。

《經濟通通訊社25日專訊》