《中國房產》中指院：春節假期重點城市新房日均成交量同比基本持平

中指研究院的報告顯示，今年春節期間，樓市整體呈現典型的「假期模式」。受節日返鄉、出遊及部分城市網簽暫停更新等因素影響，重點城市新房及二手房網簽成交量均處於季節性低位。根據中指數據，重點21城春節假期（2月15日至2月23日）新建商品住宅共網簽成交10萬平方米，相比去年春節假期日均成交量基本持平。



分城市看，上海在節前政策利好帶動及房企維持較大促銷力度下，新房網簽量較去年春節增幅較大；北京核心區優質項目保持較高熱度，整體表現平穩；二線城市中，成都、蘇州、寧波假期期間加大促銷力度，改善型項目到訪量提升，但冷熱分化仍較明顯，南寧、青島低基數影響下同比增幅較高。



二手房方面，受去年底北京新政效應持續釋放的影響，二手房市場表現相對平穩。自2025年12月24日樓市新政出台後，市場活躍度有所提升。春節期間，受居民出游及返鄉影響，北京二手房市場熱度有所下降，帶看量整體一般。



對於春節期間的市場特徵，中指研究院認為，春節期間部分房企積極「搶跑」，多地項目「春節不打烊」，推出特惠房源、購房折扣等促銷活動，為「小陽春」提前蓄力。此外，由於今年春節假期時間靠後，部分教育剛需購房者開始提前出手，帶動假期後半段二手房帶看量有所回升。展望後市，中指研究院認為，隨著假期因素逐步消退，核心城市樓市有望開啟「小陽春」溫和復蘇行情，假期積壓需求有望逐步釋放。

《經濟通通訊社25日專訊》