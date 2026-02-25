  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 11:19

《車企血戰》內媒：新年BBA車價大降，寶馬7系約降27萬元

　　據《藍鯨新聞》報道，春節走訪發現，BBA等豪華品牌燃油車市場受國補、廠補等因素推動，優惠降價促銷仍是主旋律，大多數4S店的優惠政策在節前就已釋放。

　　奔馳方面，多家奔馳4S店E級多款車型優惠高達11萬元（人民幣．下同），最高優惠高達13.5萬，其中2026款E260L經典版優惠後價格為31.99萬元（指導價42.99萬元）。奔馳GLB最高優惠額度達12.9萬元，最低起售價格已降至14.49萬元。

　　奧迪方面，奧迪A6L2026款40TFSI豪華動感型優惠高達15.1萬元，優惠後價格為27.69萬元（指導價42.79萬元）；奧迪A7L直降18.72萬元，2025款55TFSIquattroRS套件競速版從66.62萬元降至47.90萬元；飛馳人生的原型車奧迪A3，在一些門店更是低至10萬元。

*寶馬7系優惠最高達27萬*

　　寶馬方面，報道提到的一張門店銷售報價單顯示，寶馬530Li尊享型指導價52.5萬元，終端實際售價35.7萬元，優惠高達16萬元，價格降幅超30%。寶馬7系優惠最高達27萬。

　　寶馬集團2025年第四季度中國銷量達160556輛，同比下滑15.9%；全年625527輛同比下滑12.5%。寶馬集團本月在北京發布馬年戰略規劃：2026迎來交付之年，新世代BMWiX3長軸距版及多項創新技術將國產上市；2026亦是產品大年，旗下三大品牌將推出約20款新車。
《經濟通通訊社25日專訊》

