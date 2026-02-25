《神州金融》人行：春節假期銀聯、網聯共處理金額13萬億元

人民銀行表示，2026年春節假期支付交易持續增長。春節假期期間（2026年2月15日至2月23日），銀聯、網聯共處理交易393.02億筆，金額13.12萬億元人民幣。



日均交易筆數和金額分別較2025年春節假期（2025年1月28日至2月4日）增長37.45%和19.26%。其中，銀聯、網聯日均處理境外來華人員支付交易筆數和金額分別增長78.10%和44.33%。

《經濟通通訊社25日專訊》