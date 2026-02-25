《Ａ股行情》滬綜指高開0.15%，國務院研推進銀髮經濟

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，要求研究推進銀髮經濟，發揮消費補貼等政策牽引作。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.15%，報4123.78點，深成指高開0.21%，創業板指亦高開0.15%。



李強在會議上要求，各部門要進一步增強責任感緊迫感，瞄準全年目標任務，迅速進入工作狀態，推動黨中央各項決策部署落地見效。會議指出，將研究推進銀髮經濟和養老服務發展有關工作，要完善支持舉措，強化政策落實，促進養老事業和養老產業發展，為應對人口老齡化提供有力支撐。



會議還稱，要進一步釋放銀髮消費需求，提升消費能力，發揮消費補貼等政策牽引作用，打造一批銀髮消費新場景新業態；同時，要推動普惠養老服務供給提質擴面，健全分級分類普惠可及覆蓋城鄉持續發展的養老服務體系，更好保障老有所養。



春節長假期結束，官方數據顯示9天假期國內出遊總花費8034.83億元(人民幣．下同)和5.96億出遊人次均創紀錄。《路透》按此測算顯示，今年春節假期每日人均花費為150元，不及去年的169元。有機構分析，假日遊客人數和花費的成長主要歸因於今年假期比2025年的8天更長，假期長短的差異會對消費者的行為產生不成比例的影響。



此外，人民銀行今日進行4095億元7天期逆回購，公開市場有4000億元14天期逆回購到期，即今日淨投放95億元。另人行今日將開展6000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。今日有3000億元MLF到期，即人行本月增量3000億元續做MLF，為連續第12個月淨增。

《經濟通通訊社25日專訊》