《Ａ股行情》滬綜指半日收漲1.2%，金屬、礦產股集體爆發

A股三大指數上午均漲超1%，滬指收升1.2%，報4166.72點，深成指漲1.47%，創業板指亦漲1.43%。滬深兩市半日成交額15207億元（人民幣．下同），較上個交易日增104億元或0.7%。



盤面上，鋼鐵股上午彈超5.3%，有色金屬板塊揚4.5%，稀土永磁漲幅靠前。《路透》引述知情人士報道稱，特朗普政府計劃利用五角大樓開發的人工智能程序，為關鍵礦產設定參考價格，以推動建立一個全球金屬貿易區。另據兩位消息人士透露，全球大宗商品巨頭嘉能可已同意向業內資深人士Rami Weisfisch購買近2000噸鈷，以當前價格計算價值近1.15億美元，這是一項具有里程碑意義的交易。這種對國防和軍事裝備至關重要的材料預計將運往美國，納入其計劃中的戰略儲備。



下跌方面，受春節檔票房不及預期拖累，影視院線概念下挫，橫店影視(滬:603103)2連跌停，博納影業(深:001330)挫近9%，光線傳媒(深:300251)跌4.6%。雖然今年春節假期長達9天，為史上最長春節假期。但據統計，今年春節檔（2月15-23日）電影總票房依然是六年來最低春節檔總票房水平。



浙商證券報告指出，春節檔整體缺乏「合家歡」爆品，票房不及預期。此外，今年整體上座率僅為22.5%，對比2025年上座率近乎腰斬。影院「以量補價」的策略收效甚微。

