25/02/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升0.7%，成交增一成，礦產股全日強，地產股獲捧

　　滬綜指馬年開市以來連升兩日，今日再收升0.72%，報4147.23點，深成指亦揚1.29%，創業板指升1.41%。滬深兩市成交約2.46萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量2605億元或12%。有色金屬、礦產、地產板塊領漲。

　　時隔半年上海進一步降低購房門檻，涉及限購政策調減、公積金貸款政策優化和房產稅政策完善等七項內容。新政將非滬籍居民家庭或成年單身人士外環內購房的繳納社會保險或個人所得稅年限要求，由三年縮短至一年。A股房地產板塊收漲2.5%，華聯控股(深:000036)、城投控股(滬:600649)升停。

　　開源證券報告指出，去年12月以來，中國二手房增值稅率下調，商業用房貸款最低首付下調，北京也再次放寬限購，政策面整體較寬鬆。從策略角度看，地產配置處歷史低位。

　　另外，在地緣博弈下，礦產資源股全日大漲。有色板塊收高3.6%，稀土股亦升3.5%。《路透》報道稱，特朗普政府計劃利用五角大樓開發的人工智能程序，為關鍵礦產設定參考價格，以推動建立一個全球金屬貿易區。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004735.89+0.60　
上證指數4147.23+0.7210859.70
深證成指14475.87+1.2913765.80
創業板指3354.82+1.41　
科創501473.28+0.54　
B股指數268.29+0.141.60
深證B指1241.12-0.711.52

《經濟通通訊社25日專訊》

