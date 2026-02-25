  • 會員
25/02/2026 11:26

《Ａ股焦點》通威股份今起停牌，擬收購青海麗豪全部股權

　　光伏全產業鏈龍頭通威股份(滬:600438)2月24日晚間公告稱，公司正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式，購買青海麗豪100%股權，並募集配套資金。通威股份也已於近日與作為交易意向方的青海麗豪董事長兼總經理段雍、海南卓悅企業管理合夥企業、海南豪悅企業管理合夥企業簽署了《股權收購意向協議》。

　　通威股份的股票、可轉債債券以及可轉債轉股自2月25日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。截2月24日收盤，通威股份股價為18.16元人民幣。

　　據《財新》報道，通威股份的多晶硅和電池片產能位列全球第一，至2025年年中，其多晶硅產能超過90萬噸；太陽能電池片產能超150吉瓦，光伏組件產能超90吉瓦。據中國光伏行業協會初步統計，2025年中國多晶硅產能超過350萬噸，以此計算，通威股份多晶硅產品市佔率約四分之一。青海麗豪多晶硅產能為15萬噸，若收購得以實施，通威股份多晶硅市佔率將增至約三成。

　　據悉，通威股份曾在2024年8月宣布擬以不超過50億元收購另一硅料企業潤陽股份51%股權，但歷經數月盡調與談判後，在2025年2月官宣終止了這一意向性投資。
《經濟通通訊社25日專訊》

