《Ａ股焦點》貴州茅台升2%，闢謠稱飛天出廠價上漲傳聞不實

市傳飛天茅台出廠價由每瓶1169元（人民幣．下同）上調至1299元/瓶。據內媒報道，貴州茅台(滬:600519)工作人員回應稱：「如果飛天價格有調整，是要披露的重大事項，公司會及時披露信息。網上經常有這種小作文，建議關注公司披露的公告，沒必要去相信網上的這種謠傳。」另外，茅台酒四川經銷商亦表示沒有收到任何通知。
貴州茅台現升2.06%，報1496.99元。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/02/2026 13:49
