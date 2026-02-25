《Ａ股焦點》陳茂波稱檢視上市規定便利航天企業來港上市，A場龍頭航天股向好

香港財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，提到已要求港交所(00388)檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市，由於「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家航天局亦提出推動商業航天企業有序出海。香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務。引進辦將牽頭物色合適的航天企業來港發展。



滬深龍頭航天股半日收市均向好，中國衛星(滬:600118)是航天科技集團旗下小衛星龍頭，承擔「千帆星座」等國家重大項目，半日收升1%。



航天環宇(滬:688523)專注衛星載荷分系統及星體結構件，為低軌通信衛星提供輕量化解決方案，2025年訂單同比增長120%。半日升1.7%。



中國衛通（滬:601698）內地唯一擁有自主通信衛星資源的運營商，運營中星系列衛星，2025年與中國移動共建共享衛星網絡，半日升1%。



值得留意，內地第二大民營全價值鏈航天公司--國星宇航在2025年8月向港交所遞交招股書，專注「AI+衛星」，已發射16顆AI智算衛星。

《經濟通通訊社25日專訊》