蘋果據報考慮與長鑫存儲、長江存儲合作，用於iPhone 18等新品

內媒《快科技》、《cnBeta》等引述外國媒體報道指，蘋果正考慮與中國半導體企業長鑫存儲(CXMT)和長江存儲(YMTC)展開合作，為即將推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和台式Mac在內的其他產品提供內存與存儲芯片。



報道指，蘋果當前主要依賴的存儲與內存供應商包括鎧俠(Kioxia)、三星和SK海力士等。在行業性供給緊張和價格大幅上漲背景下，這些廠商紛紛抬價，令蘋果在維持產品官方定價(MSRP)不變的情況下面臨利潤被擠壓的壓力。為分散供應風險並緩解成本壓力，蘋果據稱正評估將長鑫的DRAM以及長江存儲的NAND閃存納入供應體系，以降低對日韓廠商的依賴。



此外，報道認為，這一動向與美國監管環境的最新變化密切相關：美國商務部工業與安全局(BIS)近日據稱已將長鑫存儲和長江存儲從受限中國企業名單中移除，這意味蘋果可在不違反美國出口管制規定的前提下，在全球供應鏈中更靈活地引入中國本土半導體廠商的存儲與內存產品。對蘋果而言，這不僅有助於緩解當前由全球內存與閃存短缺帶來的成本壓力，還能在供應安全、議價空間和地緣政治風險分散等方面獲得更大回旋餘地。



報道並預計，如果蘋果最終同時採用長鑫存儲的DRAM與長江存儲的NAND，全球高端消費電子市場的存儲與內存格局可能因此發生一定程度的重組。

《經濟通通訊社25日專訊》