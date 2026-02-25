  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 09:53

蘋果據報考慮與長鑫存儲、長江存儲合作，用於iPhone 18等新品

　　內媒《快科技》、《cnBeta》等引述外國媒體報道指，蘋果正考慮與中國半導體企業長鑫存儲(CXMT)和長江存儲(YMTC)展開合作，為即將推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和台式Mac在內的其他產品提供內存與存儲芯片。

　　報道指，蘋果當前主要依賴的存儲與內存供應商包括鎧俠(Kioxia)、三星和SK海力士等。在行業性供給緊張和價格大幅上漲背景下，這些廠商紛紛抬價，令蘋果在維持產品官方定價(MSRP)不變的情況下面臨利潤被擠壓的壓力。為分散供應風險並緩解成本壓力，蘋果據稱正評估將長鑫的DRAM以及長江存儲的NAND閃存納入供應體系，以降低對日韓廠商的依賴。

　　此外，報道認為，這一動向與美國監管環境的最新變化密切相關：美國商務部工業與安全局(BIS)近日據稱已將長鑫存儲和長江存儲從受限中國企業名單中移除，這意味蘋果可在不違反美國出口管制規定的前提下，在全球供應鏈中更靈活地引入中國本土半導體廠商的存儲與內存產品。對蘋果而言，這不僅有助於緩解當前由全球內存與閃存短缺帶來的成本壓力，還能在供應安全、議價空間和地緣政治風險分散等方面獲得更大回旋餘地。

　　報道並預計，如果蘋果最終同時採用長鑫存儲的DRAM與長江存儲的NAND，全球高端消費電子市場的存儲與內存格局可能因此發生一定程度的重組。
《經濟通通訊社25日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區