劉強東探海遊艇與珠海政府簽約，投資50億建高端遊艇製造基地

京東(09618)創始人、董事局主席劉強東昨（24日）宣布已創立獨立遊艇品牌Sea Expandary，計劃從研發、製造、銷售、運營、租賃、經紀、服務等全面布局遊艇產業。珠海市委宣傳部微信公眾號「珠海發布」今日凌晨發文稱，珠海市政府24日與探海遊艇簽署《高端遊艇產業基地項目戰略合作框架協議》，項目計劃總投資額約50億元人民幣，劉強東以探海遊艇實控人身份出席了項目簽約儀式。



根據協議，項目將在珠海重點建設現代化、智能化的高端遊艇製造基地，聚焦新能源動力技術、智能駕駛系統、新型材料等領域的研發創新中心，提供全生命周期服務的遊艇運營服務中心和專業保稅維修中心，其目標是建設成為立足粵港澳大灣區、輻射全球、具有國際影響力的遊艇產業示範基地。項目選址珠海經開區裝備製造區，鄰近金灣區平沙遊艇產業園。



*劉強東：探海遊艇產品使用太陽能和風能，追求全智能化駕駛*



劉強東表示，「我們希望能對整個遊艇行業進行重新定義」。他介紹，探海遊艇的產品具備四大亮點：採用太陽能和風能發電實現新能源驅動；追求全智能化駕駛；配備先進的智能自救設備確保安全性；以及依靠電力驅動提供超靜音的舒適體驗。



據了解，探海遊艇定位為全球領先的綠色智能遊艇全產業生態，旗下已有多家集遊艇研發、製造、銷售、運營於一體的企業。另據Sea Expandary官方網站顯示，該網站隸屬於深圳市探海遊艇產業發展有限公司。天眼查網站顯示，該公司成立於2月9日，為港澳台法人獨資企業，法定代表人為張然，註冊資本1088萬美元，實控人則為Future Expandray Limited。

《經濟通通訊社25日專訊》