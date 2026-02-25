  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 10:49

【ＡＩ】存儲芯片漲價潮料持續至年底，中國廠商產能或下半年釋放

　　全球存儲巨頭SK海力士近日表示，當前DRAM（動態隨機存取存儲器）與NAND（閃存）庫存僅夠維持約4周，讓全球存儲市場的漲價潮再度升溫。《上海證券報》引述某國產存儲芯片公司相關人士預計，存儲價格上漲核心周期將持續至2026年底，產業高景氣度則至少延續至2027年；在AI帶動下，HBM（高頻寬記憶體）賽道要到2028年初才可能迎來價格拐點。

　　報道又指，全球存儲芯片供應短缺不僅引發漲價潮，還有望改變數十年來由美日韓廠商主導的全球供應鏈格局。為應對成本壓力，個人電腦製造商惠普、戴爾、宏碁與華碩等據報正考慮在其產品中採用中國芯片製造商生產的存儲芯片，這意味著中國存儲芯片廠商正迎來融入全球產業供應鏈的難得機遇。

　　報道指出，經過多年發展，中國存儲行業已經形成以長鑫科技DRAM、長江存儲NAND Flash為大容量存儲芯片龍頭，以東芯股份(滬:688110)利基型存儲、北京君正(深:300223)SRAM（靜態隨機存取存儲器）存儲、兆易創新(03986)(滬:603986)及普冉股份(滬:688766)等中小容量閃存為補充的產業格局。業界普遍預測，在資本市場的加持下，中國存儲芯片產能有望在2026年下半年至2027年逐步釋放，屆時將有效緩解全球存儲供給緊張局面，推動存儲價格趨穩甚至回落，成為本輪全球存儲芯片漲價潮的「勝負手」。
《經濟通通訊社25日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰25/02/2026 10:51  《Ａ股異動》重慶鋼鐵Ａ漲停，現報１﹒６８元人幣

下一篇新聞︰25/02/2026 10:38  《Ａ股焦點》鋼鐵、稀土金屬等齊漲，傳特朗普擬用ＡＩ模型為關…

其他
More

25/02/2026 10:38  《Ａ股焦點》建材板塊走強，海螺Ａ股漲超７％，大股東擬增持不…

25/02/2026 10:38  《Ａ股焦點》百達精工挫５％，稱機器人業務收入佔公司營收比例…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區