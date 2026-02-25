【ＡＩ】存儲芯片漲價潮料持續至年底，中國廠商產能或下半年釋放

全球存儲巨頭SK海力士近日表示，當前DRAM（動態隨機存取存儲器）與NAND（閃存）庫存僅夠維持約4周，讓全球存儲市場的漲價潮再度升溫。《上海證券報》引述某國產存儲芯片公司相關人士預計，存儲價格上漲核心周期將持續至2026年底，產業高景氣度則至少延續至2027年；在AI帶動下，HBM（高頻寬記憶體）賽道要到2028年初才可能迎來價格拐點。



報道又指，全球存儲芯片供應短缺不僅引發漲價潮，還有望改變數十年來由美日韓廠商主導的全球供應鏈格局。為應對成本壓力，個人電腦製造商惠普、戴爾、宏碁與華碩等據報正考慮在其產品中採用中國芯片製造商生產的存儲芯片，這意味著中國存儲芯片廠商正迎來融入全球產業供應鏈的難得機遇。



報道指出，經過多年發展，中國存儲行業已經形成以長鑫科技DRAM、長江存儲NAND Flash為大容量存儲芯片龍頭，以東芯股份(滬:688110)利基型存儲、北京君正(深:300223)SRAM（靜態隨機存取存儲器）存儲、兆易創新(03986)(滬:603986)及普冉股份(滬:688766)等中小容量閃存為補充的產業格局。業界普遍預測，在資本市場的加持下，中國存儲芯片產能有望在2026年下半年至2027年逐步釋放，屆時將有效緩解全球存儲供給緊張局面，推動存儲價格趨穩甚至回落，成為本輪全球存儲芯片漲價潮的「勝負手」。

《經濟通通訊社25日專訊》