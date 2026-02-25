  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 14:33

《中德關係》李強會見默茨：中德應堅定合作信心，共同維護多邊主義

　　德國總理默茨今日上午抵達北京，展開為期兩天的正式訪問行程。據《路透》報道，國務院總理李強上午會見默茨時表示，開放合作、互利共贏仍然是人心所向，中德應當應當堅定合作信心，共同維護多邊主義、自由貿易，致力於構建更加公正合理的全球治理體系，為全球和平發展事業注入更多的正能量。

　　李強並指，當前中德關係與合作穩步推進，取得了不少新的成果，實實在在的惠及了兩國人民；中國願與德國加強對話溝通，增進政治互信，推動兩國合作走深走實。

　　李強還稱，「可能你也注意到，最近兩個月歐洲、美洲好幾個國家的領導人都來中國訪問，現在每個國家領導人來華訪問，他們主要關注點不完全一樣，但是談的最多的就是，怎麼樣加強對華合作」。

　　默茨則表示，十分重視與中國的經濟交流，願在各種可能的領域深化與中國的經濟交流；中德兩國必須坦誠溝通，希望讓雙方合作更公平。

　　據報國家主席習近平今日下午將與默茨會面。

　　這是默茨首次以德國總理身份訪華，來自汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等德優勢領域的約30家頭部企業高管隨訪，包括德國多位頂級企業領袖，涵蓋大眾汽車、寶馬汽車和梅賽德斯-奔馳等汽車巨頭的負責人。默茨下周將訪問美國，是其上任後第二次訪美。
《經濟通通訊社25日專訊》

