AH股新聞

25/02/2026 15:32

《商業火箭》中科宇航：可回收液體運載火箭力箭二號擬3月下旬首飛

　　據《21世紀經濟報道》報道，中科宇航創辦人兼董事長楊毅強24日在2026年廣東省高質量發展大會「產業融合與政策創新」分會場上受訪時透露，旗下可回收液體運載火箭「力箭二號」計劃於今年3月下旬首飛，將搭載中國「輕舟一號」貨運飛船初樣實施發射，後續還將承擔衛星互聯網組網及國家重大任務，年內已立項4次相關發射。

　　楊毅強介紹，中科宇航已向有關部門申報今年的發射計劃，全年計劃執行13次發射任務，並力爭在此基礎上再增加1-2次。其中，力箭一號火箭將安排不少於8次發射，包含2次海上發射。此外，力鴻二號飛行器百公里回收驗證也將穩步推進。

*楊毅強：中科宇航正積極準備上市*

　　楊毅強表示，作為典型的高投入、長周期、高風險硬科技領域，商業航天要實現健康可持續成長，離不開接力式、長周期的科技金融生態支撐。在政策性基金、銀行貸款等工具的支持下，中科宇航順利完成公司Pre-IPO輪融資，並於今年1月通過廣東證監局的輔導驗收，正在積極準備上市。

　　楊毅強又稱，中科宇航2020年落地廣州，至今已深耕七年，從幾十人的創業團隊成長為近千人的成熟企業；企業先後建設了火箭產業化基地和測試中心，今年還將在廣州黃埔區建設年產300台火箭發動機的生產基地，未來計劃把研發、設計、試驗、批產等全鏈條核心環節布局在大灣區。
《經濟通通訊社25日專訊》

