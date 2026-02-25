  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 16:17

【提振內房】上海樓市限購再放鬆，分析料新增至少9萬名潛在買家

　　上海時隔半年再放鬆住房限購政策，非本地戶籍居民在外環內購房所需繳納社保年限由「滿三年」降至「滿一年」；社保滿三年的非戶籍家庭或成年單身人士可在環外內新增購買一套住房，持居住證滿五年的家庭也可在全市範圍內購買一套住房。同時，上海將家庭購買首套住房的公積金貸款最高額度從160萬元（人民幣．下同）提高至240萬元，疊加多子女家庭和綠色建築的貸款上浮政策後，最高可貸額度上限可達324萬元。新政還明確落實「認房不認貸」，此前使用過公積金貸款的家庭，只要名下無房或僅一套且貸款已結清，仍可再次申請公積金貸款。

*同策研究院：對剛需和改善買家都有利*

　　對於今次放鬆限購，《路透》引述同策研究院聯席院長宋紅衛表示，上海外環內購房繳納社保或個稅年限要求從三年降至一年，預計可增加至少9萬名潛在購房者，主要集中在剛需群體；三年以上社保家庭新增一張「房票」將直接支持改善需求，而公積金額度提升則會降低首付與按揭成本，對剛需和改善買家都有利。

　　宋紅衛並認為，本次新政對於新房市場是利好，對於二手房市場影響更大。當前上海樓市已經步入到存量市場，新房和二手房比例達到一比五；因此，二手房交易活躍度會明顯提升，對於二手房市場止跌回穩有支持作用。

*經濟學人智庫：對存量商貸家庭利好不明確*

　　經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰則稱，上海新政公積金貸款額度擴大，對潛在買房家庭來說是一次幅度不小的降息，但對存量商貸家庭利好不明確，目前沒有明說可以將存量商貸置換成公積金貸款。

*方正證券：料全市房價二季度全面企穩*

　　方正證券地產行業首席分析師王嵩在報告中表示，上海市場短期確定性修復，新政落地後，預計3-4月上海二手房成交量突破2萬套，核心區改善盤率先止跌回升，全市房價二季度全面企穩，告別兩年下跌周期。其觀測的數據顯示，上海年初「小陽春」已奠定基礎，今年1月上海二手房網簽套數同比增加24%，連續三個月超2.2萬套；掛牌量從12萬套降至8.9萬套，房東惜售情緒升溫。

　　不過，也有謹慎聲音稱，「擠牙膏」式的政策放鬆容易透支預期，讓人覺得還可能進一步放鬆。此外，人口減少與住房繼承增加可能對長期住房需求形成限制。報道引述一位東部二線城市的公務員表示，她與配偶未來將繼承雙方父母的多套房產，「即使單位內部可以100萬元購買市場價200萬元的房子，現在也不考慮再買」。

　　上海樓市政策調整前後對比

 調整前調整後
非滬籍購房社保要求一年社保可購外環外住房一年社保可購全市住房
滿三年社保非滬籍購房套數一套（外環內）+N（外環外）兩套（外環內）+N（外環外）
穩定居住群體的購房資格看社保繳納年限居住證滿五年
公積金貸款最高額度
（不考慮多孩家庭等因素）		160萬240萬
公積金貸款條件公積金使用滿兩次將不予貸款無房或一套房且結清可繼續貸
多子女家庭公積金貸款額度僅首套房上浮20%二套房也上浮20%
滬籍家庭子女成年後房產稅首次購房不徵，置換徵唯一住房，置換階段也不徵


《經濟通通訊社25日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

說說心理話

