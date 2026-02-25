  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 14:40

【ＦＯＣＵＳ】AI、北都、中產，三大焦點「開山」未盡

　　【FOCUS】「The 2028 Global Intelligence Crisis（2028全球智能危機）」報告攪動華爾街風雲之際，財政司司長陳茂波周三（25日）發表26/27財年預算案，三大焦點直指AI、北都、中產。

*AI戰略聚焦，需跳出簡單培訓思維*

　　經歷「六年五赤」的香港公共財政，受益股市交投暢旺帶動印花稅收入，成功實現經營帳目轉盈；綜合帳目（經營帳目+非經營帳目）計入發債後亦提早恢復平衡。庫房告別20年來最長赤字周期，理當加碼投資未來、支援市民。

　　對此，今次預算案以「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」為主題，續將「國際創新科技中心」置於「八大中心」之首。承接去年預算案以基建投入領銜的AI布局，最新宣布成立由財政司司長主持的「AI+與產業發展策略委員會」，明確初期聚焦「生命健康」及「具身智能」，意味香港的AI戰略進入首階段重點聚焦的軌道。

　　眾所周知，AI的終極價值在落地應用、解放人力，預算案雖提出以場景驅動「AI產業化、產業AI化」，並推廣全民AI培訓，惟香港就業高度集中於服務業，且相當部分涉及易被AI取代的低門檻工種（如客服、中介、倉儲）。若政府僅停留簡單培訓思維，而非從制度層面推動職位重構、流程再造，公務員體制乃至重度老齡社會下的社服、醫療等領域的AI賦能，恐續慢幾拍。

*北都泵水加碼，惟仍欠效益時間表*

　　再看如火如荼推進中的北都大計，除了將分別向立法會申請注資100億元，予河套香港園區公司以加速園區發展，以及向即將成立的新田科技城專屬公司注資，預算案並建議，未來兩個財年從外匯基金分別轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建。

　　值得一提的是，預算案明確，「新田科技城是河套的延伸」，河套聚焦上中游的研發、轉化、中試，新田則為研發成果轉化提供原型、中試和量產空間，意味官方首次清晰勾勒出「研發-轉化-量產」的完整產業鏈布局。

　　政府對北都的「泵水」可謂大幅加碼，尤其是未來5年每年發債額從去年的「1500億至1950億元」增至「1600億至2200億元」，然而，若干投入到底何時可轉化為看得見的效益？有無做過相關專業估算？恐正正折射現屆港府講的仍暫是個「無法驗證」的願景。

*上調免稅額，「前路」勝「派糖」*

　　至於一眾多年來與港府「共渡時艱」的中產，近十年未獲調整的個人基本免稅額、已婚人士免稅額，終由13.2萬元增至14.5萬元、由26.4萬元增加至29萬元。而近三年未調整的子女免稅額，則由13萬元增至14萬元。此外，薪俸稅寬減上限則翻倍至3000元。

　　以上「派糖」是否足以令中產收貨？更重要的恐並不在於「派糖多少」，而在於「前路何在」。當生活成本、教育開支、醫療負擔持續攀升，AI大潮對白領邊緣工種威脅兵臨城下，老齡化、少子化的雙重困境遠未到最壞時刻－－香港的識變、應變、求變之路，注定不是維港煙花般的璀璨坦途，而是一場需要眼界、耐力、勇氣的開山之旅。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

財政預算案2026/27 | 財政預算案文字直播(稍後送上懶...

25/02/2026 13:15

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區