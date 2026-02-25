《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

商務部、發改委等七部門今日發布調整後的《鼓勵進口服務目錄》（下稱《目錄》），取代2019年的版本，以貫徹落實黨中央、國務院關於主動擴大優質服務進口的有關決策部署。《目錄》明確鼓勵進口與芯片設計、設備研發設計和維護等相關的服務，以及與低碳相關的研發設計服務，並鼓勵進口生態修復、氣候變化、供應鏈管理以及醫療健康等前沿和民生領域的服務。



對於新版目錄，商務部服貿司負責人解讀稱，本次修訂遵循三方面原則：一是「國內急需」；進口服務能夠更好滿足高質量發展要求，生產性服務須有利於加快形成和發展新質生產力，生活性服務須有利於滿足人民群眾對美好生活的需要。二是與有關行業主管部門既有鼓勵支持的進口領域相銜接；三是國內禁止開放和有損國家安全的服務進口領域不予納入。



值得一提的是，「人工智能」字眼在新版目錄中出現多次。在工業設計和創意設計服務方面，設計基礎中新增了「人工智能技術」；在照護康復和健康促進服務中，則提及利用智能終端、大數據、人工智能等技術為老年人、病患者提供照護等服務。



在鼓勵進口的資源化利用服務方面，廢棄物處理範圍新增了「對退役風機、光伏設備等新型能源廢棄物資源化利用的技術服務」。

《經濟通通訊社25日專訊》