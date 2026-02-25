  • 會員
AH股新聞

25/02/2026 18:02

【關稅戰】中國商務部籲美方勿就中美第一階段經貿協議情況「甩鍋推責」

　　對於美國貿易代表格里爾近日表示，將繼續推進對中國履行中美第一階段經貿協議情況301調查，並可能採取關稅措施。中國商務部網站今日發布發言人答記者問文章回應稱，中方注意到美方有關言論，中方希望美方客觀、理性看待第一階段協議的實施問題，不要「甩鍋推責」，更不要借機「生事」、「挑事」。如果美方執意推進相關調查，甚至以調查為由出台關稅等限制性措施，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

　　發言人表示，中美第一階段經貿協議2020年初生效後，中方秉持契約精神，努力克服突如其來的疫情衝擊及隨之而來的供應鏈受阻、全球經濟衰退等多重不利因素影響，認真履行協議義務，在加強知識產權保護、推動金融和農產品市場開放等方面已如期完成協議承諾，在擴大貿易合作方面也已充分履約。

　　反觀美方，對華加嚴出口管制、限制雙向投資，持續升級經貿及其他領域打壓限制措施，阻礙雙邊正常貿易和投資活動，違反協議精神，破壞協議執行的氛圍與條件。有關是非曲直，中方已在2025年4月9日發布的《關於中美經貿關系若干問題的中方立場》白皮書中進行了全面、詳細的闡述。

　　去年以來，中美雙方先後舉行5輪經貿磋商，取得一系列重要成果，就延長對等關稅暫停期、農產品貿易、出口管制、減少投資限制等達成多項共識。在此過程中，雙方就中美第一階段經貿協議也進行了多次溝通。

　　發言人強調，中方願與美方一道，以兩國元首重要共識為指引，用好中美經貿磋商機制，著眼未來，聚焦落實雙方現有經貿共識成果，積極挖掘雙方利益契合點，共同「向前看」。
《經濟通通訊社25日專訊》

