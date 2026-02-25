《中德關係》官媒：習近平北京釣魚台國賓館會見德國總理默茨

據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日下午在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。
默茨今日抵達北京，展開任內首次訪華行程，上午與國務院總理李強會面。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/02/2026 17:53
