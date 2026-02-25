《中德關係》德國總理默茨北京會見兩國企業領袖，鼓勵中企在德投資

據《路透》報道，正在訪華的德國總理默茨今日在北京會見中德企業領袖時表示，德國政府正鼓勵中國企業投資歐洲最大經濟體，「中國企業在德國投資，創造就業機會，並強化價值鏈。我願鼓勵並敦促諸位繼續如此。我們期待中國對德投資」。



默茨又提到，德國及歐洲企業認為，中國部分產業領域的市場開放仍有問題。他還指出，對於中國來說，減少扭曲市場的補貼、整合產能過剩的市場至為重要。



《經濟通通訊社25日專訊》