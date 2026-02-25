  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 17:49

《中德關係》德國總理默茨北京會見兩國企業領袖，鼓勵中企在德投資

　　據《路透》報道，正在訪華的德國總理默茨今日在北京會見中德企業領袖時表示，德國政府正鼓勵中國企業投資歐洲最大經濟體，「中國企業在德國投資，創造就業機會，並強化價值鏈。我願鼓勵並敦促諸位繼續如此。我們期待中國對德投資」。

　　默茨又提到，德國及歐洲企業認為，中國部分產業領域的市場開放仍有問題。他還指出，對於中國來說，減少扭曲市場的補貼、整合產能過剩的市場至為重要。
 
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區