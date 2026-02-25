字節跳動估值躍升至5500億美元，美國股東擬出售部分股份

據《路透》引述消息人士報道，美國泛大西洋投資集團(General Atlantic)正出售其持有的字節跳動股權，該交易對這家中國社交媒體巨頭的估值達5500億美元，標誌著其估值大幅躍升。



知情人士透露，泛大西洋投資集團近期啟動部分股權出售流程，計劃於3月完成交易。該集團於2017年首次投資字節跳動時，字節的估值約為200億美元。



報道指，此次潛在股權出售將是自特朗普政府今年1月批准字節跳動出售旗下TikTok美國業務以來的首次股權出售，最新估值較去年字節回購股份時的3300億美元估值躍升了66%，亦較上月消息人士透露的去年11月二級市場交易（指現有股東向其他投資者出售未上市企業股份）的4800億美元估值高出15%。



關於股權出售的具體財務條款、泛大西洋投資集團在字節跳動的持股比例，以及交易後泛大西洋投資集團在字節跳動的持股比例，目前尚不清楚。



此次擬議交易凸顯了字節跳動在私募市場的估值持續大幅攀升，也為其他投資者帶來利好前景--一旦公司最終上市，他們有望獲得可觀回報。



報道提到，字節跳動未回應置評請求，泛大西洋投資集團則拒絕就擬議股權出售置評。

《經濟通通訊社25日專訊》