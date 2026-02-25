  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2044.60
兆易創新(603986)2035.28
貴州茅台(600519)1766.33
寒武紀(688256)1579.11
中國平安(601318)1510.50
瀾起科技(688008)1480.05
海光信息(688041)1422.64
工業富聯(601138)1400.55
招商銀行(600036)1222.72
中微公司(688012)1122.94

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4838.17
中際旭創(300308)4631.24
天孚通信(300394)3209.13
新易盛(300502)2672.18
滬電股份(002463)1716.51
濰柴動力(000338)1457.74
北方華創(002371)1434.91
立訊精密(002475)1319.22
網宿科技(300017)1174.42
北京君正(300223)1153.10

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區