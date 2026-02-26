  • 會員
說說心理話
AH股新聞

26/02/2026 08:45

《中德關係》習近平晤默茨：推動中德全方位戰略夥伴關係新發展

　　國家主席習近平25日下午在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。習近平指出，當前國際形勢正在經歷第二次世界大戰結束以來最深刻演變。世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。中方支持歐洲自立自強，希望歐方同中方相向而行，堅持戰略夥伴定位，堅持開放包容、合作共贏，實現中歐關係更大發展。

*做相互支持的可靠夥伴，推動關係行穩致遠*

　　習近平對下一步中德關係發展提出三點意見。一是要做相互支持的可靠夥伴。中德兩國都立足自身、快速發展，堅持互尊互信、開放合作，書寫了互利共贏的成功故事。中國堅持和平發展道路，有能力和底氣實現中國式現代化，將繼續同包括德國在內的世界各國分享發展機遇。希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策，同中方一道推動中德關係行穩致遠。

*促進人工智能等前沿領域對話合作*

　　二是要做開放互利的創新夥伴。德國政府在技術、創新、數字等領域提出新發展戰略，同中國「十五五」時期智能化、綠色化、融合化發展方向高度契合。雙方應加強發展戰略對接，支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進人工智能等前沿領域對話合作。雙方要正確把握競爭和合作的關係，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

　　三是要做相知相親的人文夥伴。中德都是擁有深厚文化底蘊的大國，雙方要加強文明互學互鑒，密切人文交流，鞏固中德友好民意基礎。

*默茨：德企冀深化對華合作，互利互惠*

　　默茨表示，德方珍視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方一道，延續友好傳統，堅持相互尊重、開放合作，不斷深化兩國全方位戰略夥伴關係。德國企業界高度重視中國市場，希望進一步深化對華合作，實現互利互惠、共同發展。國際局勢正在發生深刻變化，德中肩負著共同應對全球挑戰的重要責任。德方期待同中方加強協調，堅持自由貿易，反對保護主義。歐盟同中國發展可靠和持久的經貿合作關係符合雙方利益，也有利於世界穩定繁榮，德方支持歐中加強對話與合作。

　　兩國領導人並就烏克蘭危機交換意見。雙方發表了《中華人民共和國和德意志聯邦共和國聯合新聞聲明》。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

