26/02/2026 08:50

《中德關係》李強：中德應加強合作，深耕機械、裝備、化工等領域

　　國務院總理李強25日下午在北京人民大會堂同德國總理默茨共同出席中德經濟顧問委員會座談會。60多位中德企業代表出席。李強表示，當前，世界經濟仍然面臨著較大挑戰，單邊主義、保護主義在一些國家和地區抬頭甚至盛行，使國際經貿秩序遭到嚴重破壞。越是形勢嚴峻，中德越應當加強合作。唯有合作，才是我們應對風險的最優解；唯有發展，才是我們保障安全的必選項。

　　李強指出，目前中德經濟都呈現回升向好勢頭。雙方可以重點聚焦三個方面協同發力，實現更高水平的互利共贏。

*積極解決德國等外資企業合理訴求*

　　一是做強傳統合作的基本盤。兩國企業可以繼續深耕機械、裝備、化工等領域合作，加快業務本土化，不斷提升韌性和效率。

　　二是把握未來發展的新機遇。支持兩國企業和科研機構推進創新資源雙向流動，深入開展技術共研、平台共建、成果共享，還可以共同開拓第三方市場。

　　三是營造投資興業的好環境。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，積極解決德國等外資企業合理訴求。希望德國政府提供開放、公正、非歧視的營商環境，讓兩國企業遵循市場原則開展合作與競爭。希望中德企業家既為推動兩國經貿合作，也為增進雙方溝通理解、促進雙邊關係穩定發揮重要作用。

*默茨：加強汽車、化工、機械設備、數字經濟等合作*

　　默茨表示，德中互為重要經貿合作夥伴，雙邊經貿關係充滿活力，多年來始終保持高水平發展，有力促進了兩國經濟增長。德方致力於同中方相互學習、相互借鑒，加強汽車、化工、機械設備、可再生能源、數字經濟等領域互利合作，促進共同繁榮，助力德中關係長期穩定發展。德方支持德國企業投資深耕中國市場，願不斷完善營商環境，歡迎更多中國企業赴德投資興業，創造就業崗位，加強互聯互通。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

