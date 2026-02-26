《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2322.81
|兆易創新
|(603986)
|1775.94
|工業富聯
|(601138)
|1620.34
|貴州茅台
|(600519)
|1535.58
|海光信息
|(688041)
|1403.67
|生益科技
|(600183)
|1285.29
|中國平安
|(601318)
|1179.08
|瀾起科技
|(688008)
|1166.99
|紫金礦業
|(601899)
|1165.04
|洛陽鉬業
|(603993)
|1116.27
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5449.24
|天孚通信
|(300394)
|3730.04
|勝宏科技
|(300476)
|3176.90
|中際旭創
|(300308)
|2929.37
|陽光電源
|(300274)
|2120.11
|滬電股份
|(002463)
|1727.25
|新易盛
|(300502)
|1677.08
|中鎢高新
|(000657)
|1617.19
|濰柴動力
|(000338)
|1246.40
|立訊精密
|(002475)
|1203.44
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》
