《基金觀點》普徠仕：亞洲科技股與AI投資周期高度聯動，惟中國市場分化情況明顯

普徠仕股票及多元資產首席投資組合分析師李兆堅指，人工智能仍是當前全球市場中重要的結構性主題。在亞洲，對AI主題高度敏感的板塊主要集中於北亞半導體及硬件產業，南韓與台灣更是全球AI資本開支影響新興市場股市表現的主要受惠市場。不過，新興市場的AI受惠模式，結構上側重先進晶片製造及相關基建配套，與美國科技股以軟件及平台為主導的模式存在明顯差異。儘管如此，亞洲科技股與全球經濟增長及AI投資周期之間仍維持高度聯動。若短期出現相關性「脫勾」，更多反映市場催化因素，而非相關性出現實質轉變。



*聚焦具可持續競爭優勢、技術領先及穩健資產負債表企業*



從市場層面分析，南韓對AI需求變化的敏感度較高，鑑於高頻寬記憶體(HBM)供應仍然偏緊。台灣則在全球供應鏈中佔據戰略性位置，尤其在先進製程晶圓代工領域。普徠仕在AI相關部署上維持審慎而具選擇性的策略，投資重點建基於企業基本面韌性，而非單純順應市場趨勢。雖然AI有望在未來數年持續成為推動北亞企業盈利的潛在結構性動力，但在投資組合層面，避免過度集中，聚焦具可持續競爭優勢、技術領先能力及穩健資產負債表的企業，以受惠於AI趨勢及更廣泛的非AI增長動能。



*中國股票走勢受本地政策、平台經濟生態及內需環境主導*



在中國市場方面，大型平台企業近期表現相對落後，資金輪動至被視為更直接受惠於AI的股份。整體而言，中國股票與全球AI龍頭的相關性較低，走勢更受本地政策方向、平台經濟生態及內需環境主導。因此，市場分化情況仍然明顯，回報未必緊貼全球半導體資本開支周期。此外，宏觀環境仍呈現分化。儘管政策在部分重點範疇逐步加碼，但房地產及消費領域的結構性壓力，仍可能影響中期增長前景。



