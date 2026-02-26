  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 08:01

《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

　　表列人民銀行貨幣政策一覽:
　

2025年 
5月7日5月8日7天期逆回購操作利率下調0.1個百分點，由1.5%降為1.4%
5月15日下調存款準備金率0.5個百分點，提供長期流動性約1萬億
  
2024年 
9月27日9月27日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
7天期逆回購操作利率調20基點，由1.70%調整為1.50%
9月24日預告近期將下調存款準備金率0.5個百分點
年底或進一步降準0.25-0.5個百分點
預告將7天逆回購操作利率0.2個百分點，從1.7%降至1.5%
7月22日即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標
即日起下調公開市場7天期逆回購操作利率10基點
由此前的1.80%調整為1.70%
1月24日2月5日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%
料釋放長期流動性1萬億元
1月25日起下調支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點
從2%下調到1.75%
  
2023年 
9月14日9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%
釋放中長期資金超5000億元
3月17日3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%
  
2022年 
11月25日12月5日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點
本次降準後，金融機構加權平均存準率為7.8%
共計釋放長期資金約5000億元
  
4月15日4月25日全面降準0.25個百分點
本次降準後，金融機構加權平均存準率為8.1%
釋出長期資金5300億
  
2021年 
12月6日12月15日全面降準，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%
釋放長期資金約1.2萬億元
7月9日7月15日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。
預料釋放長期資金約1萬億元
  
2020年 
6月30日7月1日起下調再貸款、再貼現利率
支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點
4月3日　4月15日和5月15日分兩次對農村信用社、農村商業銀行、合作銀行、村鎮
銀行和僅在省級行政區域經營城商行定向降準1個百分點
3月13日3月16日實施普惠金融定向降準，達標的銀行定向降準0.5至1個百分點
對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點
釋放長期資金5500億元
1月1日1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金逾8000億元
  
2019年 
9月6日9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點
額外對城市商業銀行定向下調存準率1個百分點
10月15日和11月15日兩次實施
釋放資金9000億元
5月6日5月15日對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率
對僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構
但資產規模小於100億元的農村商業銀行，執行存款準備金率8%
料1000家縣域農商行受惠，釋放資金約2800億元
1月24日創設央行票據互換工具(CBS)，公開市場交易商可使用銀行永續債換入央行
票據
1月4日　決定下調金融機構存款準備金率1個百分點
其中，1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點
釋放資金約1.5萬億元
同時，一季度到期的MLF不再續做，實際淨釋放長期資金8000億元
  
2018年 
12月19日創設定向中期借貸便利(TMLF)，向願增加小微民企貸款銀行提供流動
支持，TMLF資金可使用三年，操作利率比MLF利率優惠15個基點
10月7日10月15日起，降存準率1個百分點，釋放部分資金償還MLF
釋放7500億元資金
6月24日7月5日起降存準率0.5個百分點
定向釋放資金7000億
當中5000億推動銀行債轉股，2000億緩解小微企
4月17日4月25日起，下調存款準備金率1個百分點
銀行使用降準釋放的資金償還MLF
此次操作釋放4000億元增量資金
1月25日　若金融機構中小企貸款比例達一定要求
可降存款準備金率0.5至1.5個百分點，料可釋放近7000億元流動性

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

25/02/2026 18:41

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區