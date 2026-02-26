  • 會員
26/02/2026 08:02

《神州頭條》報章頭版摘要：上海樓市再鬆綁，居民入市有望提速

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平會見德國總理默茨
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月25日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。習近平指出，世界愈是變亂交織，中德兩國愈要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。

趕訂單擴產能，外貿新春馬力足
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春節過後，佛山鑫碼電子科技有限公司聯合創始人程珍就進入「衝刺狀態」--進工廠巡查、召開啟動會、跟進新訂單，沒有任何緩衝期。程珍的忙碌，正是全國外貿企業節後運營的生動縮影。

單日淨投放3095億元，動性保持合理充裕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行在2月25日開展了4095億元7天期逆回購操作和6000億元中期借貸便利(MLF)操作，當日有4000億元逆回購和3000億元MLF到期，由此公開市場實現淨投放3095億元。專家表示，後續央行仍將繼續綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，呵護流動性處於合理充裕水平。


《上海證券報》

《上海證券報》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月25日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。

上海出台樓市新政，進一步調減住房限購政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月25日，上海市住房和城鄉建設管理委員會、上海市房屋管理局等五部門聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，內容涉及進一步調減住房限購政策、優化住房公積金貸款政策、完善個人住房房產稅政策等內容。《通知》自2026年2月26日起施行。

公募「吸金」強勁，今年以來新發基金規模破2000億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大量資金正借道公募基金入市，今年以來新基金發行規模快速突破2000億元。從產品募集規模看，「10億基」漸成常態，多隻基金發行規模更是超過50億元。市場增量資金可期，當前有逾百隻基金正在或即將發行，由權益類基金擔當主角，多位績優基金經理披掛上陣。


《證券時報》

《證券時報》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月25日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的德國總理默茨。

上海樓市政策再鬆綁，居民入市有望提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局等5部門2月25日聯合發布《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》，自2月26日起施行。《通知》明確，進一步調減住房限購政策。

商務部：希望美方客觀理性看待中美一階段經貿協議實施問題
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人25日表示，中方希望美方客觀、理性看待中美第一階段經貿協議的實施問題，不要「甩鍋推責」，更不要借機「生事」、「挑事」。如果美方執意推進相關調查，甚至以調查為由出台關稅等限制性措施，中方將采取一切必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

