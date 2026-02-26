《神州經脈》小米等品牌手機傳下月漲價，人幣升破6.84關，默茨訪宇樹

A股三大指數今日（26日）漲跌不一，滬綜指微跌0.01%收報4146.63點，深成指揚0.19%，創業板指跌0.29%；滬深兩市成交額2.54萬億元（人民幣．下同），較上日增加758億元或3%，兩市近2400股上漲，2670隻個股收跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8397，較上個交易日4時30分收盤價大升275點子，三連升，創2023年3月23日以來35個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9228，較上個交易日升93點子，兩連升，續創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約620點。



*今日新聞精選*



1. 德國總理默茨今日從北京轉抵浙江杭州，率團參訪宇樹科技，並會參訪在華德企，之後結束兩天訪華之旅離開中國。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上指出，默茨總理此訪成果豐碩、富有意義，再次表明中德雙方都致力於維護穩定和建設性的雙邊關係，進一步深化互利合作，並通過坦誠開放、相互尊重的對話妥處分歧。中方願以此訪為契機，同德方一道開啟中德關係新篇章，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量。



2. 據《彭博》報道，中國有關部門已要求北方鋼鐵企業在3月上旬限產，幫助改善全國兩會期間的空氣質量。知情人士透露，北方一些鋼廠已經收到通知，要求自3月4日起的一周自願將排放削減約三分之一。這一時段正值全國兩會在北京召開，審議政府工作報告。今日亞洲早盤作為煉鋼原料的鐵礦石期貨一度上漲0.4%，至每噸99.05美元，創下春節假期前夕以來的最高水平。



3. 據《路透》引述消息人士表示，中國人工智能實驗室DeepSeek並未向美國芯片商提供其即將發布的旗艦模型的提前訪問權限以進行性能優化，這打破了模型重大更新前的行業慣例。不過，DeepSeek據報已向包括華為在內的國內供應商開放了早期訪問權限。



4. 商務部新聞發言人何咏前今日在例行新聞發布會上表示，商務大數據顯示，春節期間全國重點零售和餐飲企業日均銷售額比去年同期增長了5.7%，增速提高1.6個百分點。重點監測的78個商圈、步行街，客流量、營業額分別增長6.7%和7.5%。入境消費持續升溫，重點平台入境遊產品訂單同比增長了18.4%。上海、四川離境退稅銷售額同比分別增長1.5倍和3.2倍。



5. 據《華爾街見聞》從供應鏈獲悉，OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、榮耀等多家頭部手機品牌已擬定於3月初啟動新一輪產品價格調整。這將是近五年來手機行業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。報道指，繼2024年下半年觸底反彈後，手機內存及存儲芯片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，2026年初漲幅進一步擴大。



6. 雷軍今日下午在個人微博發布消息稱，準備在明晚7時30分開一場直播，聊聊小米汽車的安全體系。據《財新》今早報道，近日，成都小米汽車碰撞燃燒事故責任認定報告復議結果落定。《司法鑑定意見書》顯示，事故車與前車碰撞時的行駛速度為167公里/小時，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人系車輛起火燃燒導致火燒死亡。車主家屬對車主死亡責任歸屬提出異議，和小米未能就賠償等事宜達成一致意見。



7. 老鋪黃金日前宣布將在2月28日啟動2026年首輪提價，調價在即，老鋪黃金多地門店出現排隊搶購潮，部分門店規定了進店限時體驗時長（30分鐘）。據內媒報道，今天14點，老鋪黃金線上店鋪開啟滿1000減100元的優惠活動。活動開始不足10分鐘，老鋪黃金天貓旗艦店大批產品售罄、下架，其中包括售價超17萬元的黃金貔貅、超30萬元的黃金蟾蜍、超50萬元的黃金鴛鴦擺件等。



8. 特斯拉中國今日宣布新一輪購車金融優惠，在今年3月31日前下單購買Model 3、Model Y及Model Y L，均可享受最高7年超低息貸款，首付7.99萬元起，疊加國家貼息，首月月供低至1759元。消費者更可選擇最高5年0息方案，首付亦為7.99萬元起，其中Model Y L首付9.99萬元起，月供可低至3985元。