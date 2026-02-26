《鍾之日記》長和大刁威水，內險回調走低

2月26日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股連升兩日，英偉達業績強勁惟盤後時段表現反覆，港股高開254點、最高見27024後掉頭向下，盤中隨科網股及內險股下跌，恒指全日收報26381，跌384點或1.4%。主板成交近2593億元。



*A股近平收，CPO、PCB概念股爆發*



A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指微跌0.01%收報4146.63點，深成指揚0.19%，創業板指跌0.29%；滬深兩市成交額2.54萬億元(人民幣．下同)，較上日增加758億元或3%。即將進入全國人大和政協「兩會」窗口期，今年作為「十五五」規劃首年，目前政策利好信號較強，為股指提供支撐。外圍如特朗普或重啟關稅政策以及美聯儲降息預期波動，雖或擾動A股走勢，但目前整體影響不大。



板塊題材上，受英偉達超預期業績表現激勵，CPO、PCB概念股集體爆發（PCB公司是英偉達上遊供應鏈的核心受益方）。英偉達截至2026年1月25日止的2026財年第4財季營收、盈利和自由現金流再創新高。更令投資者鼓舞的是，英偉達的2027財年第一財季指引也強於預期。英偉達指出，該指引不含中國市場的數據中心計算收入。



*長和出售英國電網業務套現，股價升4.5%*



長江基建(01038)、電能實業(00006)及長實(01113)聯合公布，落實出售旗下英國最大配電網絡營運商UK Power Networks(UKPN)全數股權，買方為法國能源巨擘Engie S.A，涉資總基本代價達105.48億英鎊（約1107.5億港元），是次出售的企業價值為168.38億英鎊(約1768億港元)。交易採全現金方式支付，長和系三間上市公司將從中變現龐大收益，並回籠逾千億現金。長和(00001)股價造好，收升4.5%，長江基建彈4.5%，電能升近3.8%，長實漲3%，長和系霸榜今日藍籌頭四位。



UKPN主要於倫敦及英格蘭東南部與東部從事電力分銷業務，服務約850萬戶家庭及企業，於2024至2025財政年度利潤大幅增長，除稅後溢利達8.53億英鎊，按年上升逾1.7倍。長和於2010年以25.53億英鎊收購有關業務，現時出售加上多年股東分紅，回報超過6倍。UKPN之已發行股本由長實、長江基建及電能實業分別擁有20%、40%及40%。就出售股份及股東債務票據應付長實、長建及電能實業基本代價分別為21.096億英鎊(約221.5億港元)、42.192億英鎊(約443億港元)及42.192億英鎊(約443億港元)。



長和系管理層表示，對長江基建和英國公用事業界別而言，這宗交易是一個重要里程碑。集團自2010年入股以來，資產增長顯著，是次出售可按「具吸引力之估值」變現，所得款項淨額擬用作物色新投資機會，集團將放眼現有及新開發市場，物色受規管行業以及擁有長期穩定合同的項目，及其他具備優厚潛力之業務。



*內險集體走低，分析指市場理性修正*



年初以來經歷數輪上漲的保險板塊，今日出現回調。中國人保(01339)收挫5.5%，中國平安(02318)挫4.6%，中國太平(00966)、新華保險(01336)、中國人壽(02628)跌幅約4%，中國太保(02601)則跌3.5%。



內地有分析稱，內險板塊近日逆勢回調，是市場對前期過高樂觀預期的理性修正，也是險資投資端波動壓力的提前消化。短期股價受資本市場波動影響而出現調整，2025年保險業呈現復甦態勢、轉型取得一定進展，主業基礎相對穩固。對於保險板塊而言，後續估值走向將取決於基本面穩健性與投資端波動的平衡。



分析強調，上市險企的業績韌性已通過2025年的經營數據充分體現。以壽險行業龍頭中國人壽為例，其2025年前三季度財報表現較好：實現營業總收入5379億元人民幣，同比增長25.9%；歸母淨利潤達1678億元人民幣，同比增長60.5%。支撐其盈利增長的主要因素，既包括保費規模的穩步擴張，也包括投資端的良好表現。



另外，摩通指出，中小型保險股今年以來股價表現分化，反映市場對投資收益主導的盈利前景及人壽保險銷售復甦前景看法不一，首選增持中國太平。該行認為，2025年度派息表現將成為股價波動的決定性因素，在經常性盈利改善及償付能力充裕的支持下，中國太平有望提高派息，縮小與主要H股同業的股息收益率差距。



研報還指出，業務增長動力及2026年新業務價值指引，將對鞏固投資者對人壽保險銷售復甦的信心至關重要。在人壽保險方面，在低無風險利率環境下，中國人壽保險公司已將投資組合轉向分紅保單，減輕利率敏感度並提升利潤率。該行預計中國太平及陽光保險(06963)2025年新業務價值分別按年增長21%及13%。陽光保險今日亦收跌3.2%，報3.92元。



