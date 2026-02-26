《Ａ股焦點》桃李面包跌2%，91歲創始人擬減持套現超2億元

今日，有著「面包第一股」之稱的桃李面包(滬:603866)股價震盪走低，現報5.32元(人民幣．下同)，跌幅2.03%，總市值已不足百億元。



桃李面包昨晚發布公告，公司控股股東、實際控制人吳志剛及其一致行動人肖蜀岩，計劃在未來3個月內合計減持公司股份不超過4799.16萬股，合計最高減持比例達2.999%，減持原因均為個人資金需求。



公告顯示，本次減持窗口期為2026年3月19日至6月18日。其中，出生於1935年、現已91歲高齡的公司創始人吳志剛，計劃通過大宗交易和集中競價合計減持不超過2.62%的股份；其兒媳肖蜀岩則計劃通過集中競價「清倉」減持其持有的全部601.74萬股，佔總股本0.38%。



以2月25日5.43元/股的收盤價計算，若此次頂格減持，吳志剛或將套現約2.28億元，肖蜀岩則將套現約3267萬元。



值得注意的是，這並非吳氏家族的首次套現。據公開報道，不完全統計，僅2018年至2022年，桃李面包實控人累計減持套現約28.65億元。疊加本次擬減持金額，吳氏家族累計套現金額或將超過31億元。



對此，據《21世紀經濟報道》以投資者身份致電桃李面包，接線工作人員表示，吳志剛先生已超90歲高齡，個人有資金需要與安排，且早已退出公司實際管理；肖蜀岩雖為吳志剛兒媳，但並不在公司擔任管理崗位，持股比例較小。且此前公司部分實控人的減持，實為公司內部股權轉讓，未通過二級市場減持，「主要轉給親屬了」。

《經濟通通訊社26日專訊》