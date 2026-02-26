《中國要聞》全新電解液技術獲突破，實現鋰電池續航力成倍提升

據《央視新聞》報道，近日，由南開大學和上海空間電源研究所等單位科研人員組成的團隊，取得了一項首創性的突破。通過全新的電解液技術，有望使現有鋰電池在同等大小和重量的情況下，實現續航力的成倍提升，耐低溫性能也明顯增強。這一成果於2月26日凌晨在國際學術期刊《自然》上發表。



新電池的核心突破在於內部的電解液，它在電池中起著傳導離子的作用，對於電池的能量效率、工作穩定性與溫度適應性等都有關鍵意義。目前，鋰離子電池的電解液溶劑通常含有氧，它對鋰鹽有很強的溶解性，但這種強相互作用也限制了電荷的轉移，導致電池能量密度難以進一步提升，也限制了其低溫性能。南開大學化學學院研究員趙慶介紹稱，團隊希望利用氟元素，讓鋰離子發生電荷轉移，以提升電池的功率密度。



經過多年攻關，科研團隊突破了氟難以溶解鋰鹽等關鍵難題，合成出系列新型氟代烴溶劑分子，通過調控氟原子的電子密度和溶劑分子的空間位阻，既顯著降低電解液用量，又具有快速電荷轉移的動力學特性，從而同時提升了電池能量密度和低溫適應能力。

