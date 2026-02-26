  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 09:22

《中國要聞》全新電解液技術獲突破，實現鋰電池續航力成倍提升

　　據《央視新聞》報道，近日，由南開大學和上海空間電源研究所等單位科研人員組成的團隊，取得了一項首創性的突破。通過全新的電解液技術，有望使現有鋰電池在同等大小和重量的情況下，實現續航力的成倍提升，耐低溫性能也明顯增強。這一成果於2月26日凌晨在國際學術期刊《自然》上發表。

　　新電池的核心突破在於內部的電解液，它在電池中起著傳導離子的作用，對於電池的能量效率、工作穩定性與溫度適應性等都有關鍵意義。目前，鋰離子電池的電解液溶劑通常含有氧，它對鋰鹽有很強的溶解性，但這種強相互作用也限制了電荷的轉移，導致電池能量密度難以進一步提升，也限制了其低溫性能。南開大學化學學院研究員趙慶介紹稱，團隊希望利用氟元素，讓鋰離子發生電荷轉移，以提升電池的功率密度。

　　經過多年攻關，科研團隊突破了氟難以溶解鋰鹽等關鍵難題，合成出系列新型氟代烴溶劑分子，通過調控氟原子的電子密度和溶劑分子的空間位阻，既顯著降低電解液用量，又具有快速電荷轉移的動力學特性，從而同時提升了電池能量密度和低溫適應能力。
《經濟通通訊社26日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

25/02/2026 18:41

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區