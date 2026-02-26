  • 會員
26/02/2026 14:40

中國發報告斥美國侵佔全球虛擬貨幣資產，僅陳志案已獲利150億美元

　　國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室以及360數字安全集團(滬:601360)、安天科技集團股份有限公司今日聯合發布《「頭號玩家」--美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》報告，以柬埔寨太子集團創始人陳志案、國際著名虛擬貨幣交易所「幣安」創始人趙長鵬案等典型案例，「系統剖析美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程邏輯、技術細節，深入解構其國家級網絡攻擊手段與深層政治動機，為全球各國應對數字霸權威脅提供參考」。

　　報告指出，據不完全統計，在2022至2025年，美國通過各類案件累計全球沒收虛擬貨幣資產價值超過300億美元，其中，僅陳志案單案沒收資產規模即達150億美元，佔比達50%。報告批評，美方這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。

　　報告並披露，在虛擬貨幣資產領域，頭部區塊鏈企業（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導，佔據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，通過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵佔境外虛擬貨幣資產。

*陳志及趙長鵬案共沒收資產193億美元*

　　報告介紹，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室在2025年10月宣布對陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門史上最大規模虛擬資產沒收紀錄。另外，美國在2023年至2025年針對「幣安」及其創始人趙長鵬發起「民事+刑事」雙重追責，最終以幣安支付43.5億美元罰款、趙長鵬簽署認罪協議後被特赦告終。上述兩宗案件沒收的資產共計193億美元，佔美國沒收的虛擬貨幣資產逾64%。

　　報告更直指，美國擁有全球最龐大的國家級黑客力量，2023年至2025年，具有美國政府支持背景的黑客組織針對全球20餘家主流虛擬貨幣資產交易所發起定向攻擊，從時間線比對來看，部分攻擊行動與美國司法部、OFAC等部門針對虛擬資產領域的執法行動存在關聯性。「在強大的美國國家機器面前，所謂的『數字黃金』隨時可能被『隔空取物』」。

*周鴻禕：美國將涉案資產轉化為金融儲備*

　　360集團創始人周鴻禕在接受《環球時報》採訪時表示，美國以「保護受害者權益」為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產的華麗合法化轉移。

　　報道並引述國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華批評，趙長鵬案的執法邏輯呈現鮮明的「規則預設-技術取證-罰款收割」特徵，在整個執法過程中，對於大量詐騙受害者而言，相當於螳螂捕蟬，黃雀在後，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分並沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。(wn、sl)
《經濟通通訊社26日專訊》

