【ＡＩ】王興興回應德國總理參觀宇樹科技：德國市場潛力巨大

德國總理默茨於25日起對中國進行正式訪問，今日，默茨抵達浙江杭州，根據行程，默茨將參觀中國機器人企業宇樹科技。



據《中國新聞網》，宇樹科技董事長王興興在接受採訪時表示，自己深感榮幸。他說，此次活動是一個建立與德國更多企業合作的窗口，以及在全球範圍內共同推動智能機器人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智能機器人和AI產業的良好發展態勢，對行業發展和全人類都有非常好的作用。

《經濟通通訊社26日專訊》