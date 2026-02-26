  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 14:49

【ＡＩ】王興興回應德國總理參觀宇樹科技：德國市場潛力巨大

　　德國總理默茨於25日起對中國進行正式訪問，今日，默茨抵達浙江杭州，根據行程，默茨將參觀中國機器人企業宇樹科技。

　　據《中國新聞網》，宇樹科技董事長王興興在接受採訪時表示，自己深感榮幸。他說，此次活動是一個建立與德國更多企業合作的窗口，以及在全球範圍內共同推動智能機器人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智能機器人和AI產業的良好發展態勢，對行業發展和全人類都有非常好的作用。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區