【ＡＩ】DeepSeek據報未向英偉達等美國芯片商提供最新模型訪問權限

據《路透》引述消息人士表示，中國人工智能實驗室DeepSeek並未向美國芯片商提供其即將發布的旗艦模型的提前訪問權限以進行性能優化，這打破了模型重大更新前的行業慣例。不過，DeepSeek據報已向包括華為在內的國內供應商開放了早期訪問權限。



報道解釋，人工智能開發商通常會向英偉達(Nvidia)和AMD等領先芯片製造商分享重大模型的預發布版本，以確保其軟件在廣泛使用的硬件上高效運行。DeepSeek以往曾與英偉達技術人員密切合作。



*華為等中國芯片商已獲權限，英偉達AMD被排除在外*



消息人士稱，對於這款預計在春節假期前後發布的模型，DeepSeek未向英偉達和AMD提供訪問權限，而是讓包括華為在內的中國芯片商搶先數周，對其處理器進行軟件優化。



英偉達和AMD均拒絕置評。DeepSeek和華為未回應《路透》置評請求。



研究公司Creative Strategies首席執行官Ben Bajarin表示：「這對英偉達和AMD通用數據加速器的影響微乎其微--多數企業並未運行DeepSeek，該模型更多是作為基準測試工具。」他補充道，新的AI編碼工具正在把讓軟件在硬件上高效運行所需時間「從幾個月縮短到幾周」。Bajarin認為，此舉可能是中國政府更廣泛戰略的一部分，旨在讓美國硬件和模型在中國處於不利地位。

