26/02/2026 14:14

《Ａ股焦點》津巴布韋暫停鋰礦出口，受影響A股公司等待政策細則，股價齊挫

　　津巴布韋礦業部當地時間2月25日發文稱，已暫停所有原礦和鋰精礦的出口，即刻生效。此次暫停出口包括所有目前正在運輸途中的礦產，暫無明確恢復時間表。津巴布韋礦業部表示，未來只有持有有效採礦權證和經批准的選礦廠的礦業公司才有權出口礦產。A股上市公司中礦資源(深:002738)、盛新鋰能(深:002240)、天華新能(深:300390)、雅化集團(深:002497)等均在津巴布韋有鋰礦等布局。

　　今日，中礦資源相關負責人回應稱：「所有中方在津巴布韋鋰精礦出口全部停了，等待後續政策細則。目前，中方企業在當地鋰的深加工產品基本沒有，量很小。公司有相關的產業鏈延伸計劃考慮，但現在不便公開。」公司股價挫逾4%，報88.25元（人民幣．下同）。

　　華友鈷業(滬:603799)相關負責人對內媒表示，此次津巴布韋的禁令主要是對違規出口的監管，公司的採礦證是當地礦業部頒發的，目前還不確定具體影響有多大。華友鈷業跌不足1%。

　　而雅化集團負責人表示，公司已經提前把津巴布韋生產的鋰精礦全部發出來。最近一段時間，當地「暫停出口」對公司的生產端不會造成影響。惟該股現價仍跌9.7%，報26.18元；該負責人進一步補充，根據文件看，未在當地取得採礦證以及選礦資格的貿易商與代理商，已不具備出口資質。但雅化集團可以繼續申請出口，需要在出口許可流程上補充相關資料，公司已經著手推進。
