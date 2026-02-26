  • 會員
AH股新聞

26/02/2026 09:45

《Ａ場新股》鑫華科技科創板IPO申請獲受理，集成電路基金現身股東榜

　　據上交所官網，江蘇鑫華半導體科技股份有限公司(下稱鑫華科技)科創板IPO申請獲得受理。此次IPO，公司擬募資13.2億元人民幣，用於多個多晶硅項目、高純硅材料研發基地項目以及補充流動資金。

　　招股書顯示，鑫華科技主要從事半導體產業用電子級多晶硅的研發、生產與銷售。根據中國電子材料行業協會半導體材料分會統計，2024年，公司在國內集成電路用高純電子級多晶硅市場佔有率超過50%。

　　最近兩年內，鑫華科技無控股股東且無實際控制人。其中，公司第一大股東合肥國材三號及其一致行動人中建材新材料基金持股比例合計為25.55%，第二大股東集成電路基金持股比例為20.62%，公司不存在持股比例超過30%的股東，且單個股東依其持有的股份所享有的表決權均不足以對股東會的決議產生決定性影響。除了集成電路基金之外，浦東新興亦為公司國有股東，持股比例為0.64%。

　　2025年1-9月，鑫華科技前五大客戶為TCL中環(深:002129)、及其下屬公司、西安奕材、滬硅產業、立昂微、有研硅及其關聯方，銷售佔比為71.34%。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

