【聚焦人幣】彭博：交易員對人民幣的看跌押注創去年4月來高位

據《彭博》報道，交易員對人民幣的看跌押注增加到去年4月以來的高位，以期在人民幣強勁反彈且將進入傳統疲軟期前對沖下行風險。



過去幾個交易日，離岸人民幣的風險逆轉指標持續走高。交易員為押注未來幾個月美元兌人民幣匯率走高的看漲期權支付的價格，遠高於押注同期美元兌人民幣匯率走低的看跌期權。根據2010年離岸交易開始以來的數據，年初的兩個月通常是看多人民幣的最佳時機，但從2月以後到年中往往會進入疲軟期。



摩根大通研究報告指出，歷史模式表明，美元/亞洲貨幣對往往會在農曆新年前後觸底，機構投資者和企業會在節前提高對衝比率並結匯。



*市場關注3月下旬特朗普訪華*



周三（25日）一個月期美元/離岸人民幣風險逆轉指標交易價格約為0.43%，較兩周的「平價」（預期匯率穩定）大幅跳升。3個月期該貨幣對的風險逆轉指標第六天上漲，報0.39%，是自去年4月中旬以來僅見。



除了季節性疲軟外，這些押注的時間還涵蓋美國總統特朗普計劃3月下旬的訪華，並會晤中國國家主席習近平，討論貿易和商業投資問題。他周二（24日）在國情諮文中未直接提及中國，也是20多年來首次未提及經濟競爭。

《經濟通通訊社26日專訊》