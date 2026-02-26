  • 會員
26/02/2026 15:13

成都汽車事故鑒定「車門無法打開」，雷軍：明晚直播，談小米汽車的安全體系

　　雷軍剛剛在個人微博發布消息稱，準備在明晚7時30分開一場直播，就在小米(01810)汽車工廠里，聊聊小米汽車的安全體系。

　　雷軍說，「我邀請了幾位專家和我一起直播，講的內容非常專業，可能也會有點兒枯燥。但安全高於一切，我還是想把小米汽車的整套安全體系完整介紹一下。」

*成都小米車主酒駕車輛燃燒事故鑒定結果：低壓系統斷電車門無法打開*

　　值得注意的是，據《財新》今早獨家報道，近日，成都小米汽車碰撞燃燒事故責任認定報告復議結果落定，其餘系列鑒定報告結果也已出具。《司法鑒定意見書》顯示，事故車與前車碰撞時的行駛速度為167公里/小時，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人系車輛起火燃燒導致火燒死亡。車主家屬對車主死亡責任歸屬提出異議，和小米未能就賠償等事宜達成一致意見。

　　去年10月13日凌晨3時許，成都天府大道南段發生一起道路交通事故，當事人鄧某某(男，31歲)駕駛小型轎車，行駛過程中與前方由李某駕駛的小型轎車發生碰撞，鄧某某車輛隨後起火燃燒，造成其死亡。經檢驗，鄧某某涉嫌酒後駕駛。本次事故引發社會公眾圍繞電動車門設計和新能源車電池是否存在安全隱患的討論。
《經濟通通訊社26日專訊》

