  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.09%，美貿易代表稱對華關稅不變

　　關稅戰陰雲籠罩，美國貿易代表格里爾稱美國擬上調全球關稅，但對華稅率區間尋求維持不變。滬深股市今早升跌不一，滬綜指高開0.09%，報4151.07點，深成指高開0.14%，創業板指低開0.24%；津巴布韋暫停出口鋰精礦和原礦，盤初鋰礦股升幅領先。

　　美國貿易代表格里爾周三（25日）接受訪問時表示，特朗普實施的10%全球關稅將對「部分國家」上調至15%，且針對另一些國家，稅率可能更高。惟美國不希望加劇緊張局勢，預計對中國的關稅將維持在當前的35%至50%水平。格里爾指出，美方已與中方就產能過剩問題進行討論，中方明白美方將徵收一定關稅，且美方有意切實遵守此前達成的貿易協議，不打算進一步升級對華貿易限制。

　　另外，英偉達獲美國許可，可向中國客戶發運H200芯片，但美國負責執行出口管制的官員稱，英偉達仍未向中國出售任何H200芯片。至於中國商務部等七部門則公布修訂後的《鼓勵進口服務目錄》，納入與芯片設計、設備研發設計和維護等相關的服務。國產半導體板塊開盤疲軟。

　　值得一提，據《路透》報道，DeepSeek並未向英偉達和AMD等美國芯片商提供其即將發布的旗艦模型的提前訪問權限以進行性能優化，這打破了模型重大更新前的行業慣例。不過，DeepSeek據報已向包括華為在內的國內供應商開放了早期訪問權限。

　　人民銀行今日進行3205億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有4000億元逆回購到期，即今日淨回籠795億元。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

25/02/2026 18:41

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區