《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.08%，地產股領跌

今日早盤A股三大指數漲跌不一，滬綜指先升後回、半日收低0.08%，報4144.08點，深成指探底回升翻紅，上午收升0.28%，創業板則軟0.39%。滬深兩市半日成交額16381億元（人民幣．下同），較上個交易日增1174億元或7.7%。



從板塊來看，地產股領跌大市，板塊指數收挫1.9%，城投控股(滬:600649)跌5.9%；上海樓市政策鬆綁，包括將非本地居民在外環內購房的社保繳納要求由三年縮短至一年，並允許繳納社保滿三年的非本地居民在外環內購買第二套住房。瑞銀認為，此次政策與上海2024年5月將非本地居民社保要求由五年縮短至三年的措施類似，亦與北京2025年12月將非本地居民五環內購房社保要求由三年縮短至兩年的方向一致。惟參考歷史經驗，此類政策對股價影響短暫，市場傾向在政策公布首日炒作，其後不久便獲利了結。房地產股昨日集體大漲，今日明顯回吐。



至於算力硬件股則持續活躍，PCB、CPO、液冷服務器概念均表現強勢。半導體芯片先跌後回，拓荊科技(滬:688072)升4.7%。消息面上，英偉達獲美國許可，向中國客戶發運H200芯片，但美國負責執行出口管制的官員稱，英偉達仍未向中國出售任何H200芯片。中國商務部等七部門公布修訂後的《鼓勵進口服務目錄》，納入與芯片設計、設備研發設計和維護等相關的服務。

《經濟通通訊社26日專訊》