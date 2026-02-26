  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 11:39

《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.08%，地產股領跌

　　今日早盤A股三大指數漲跌不一，滬綜指先升後回、半日收低0.08%，報4144.08點，深成指探底回升翻紅，上午收升0.28%，創業板則軟0.39%。滬深兩市半日成交額16381億元（人民幣．下同），較上個交易日增1174億元或7.7%。

　　從板塊來看，地產股領跌大市，板塊指數收挫1.9%，城投控股(滬:600649)跌5.9%；上海樓市政策鬆綁，包括將非本地居民在外環內購房的社保繳納要求由三年縮短至一年，並允許繳納社保滿三年的非本地居民在外環內購買第二套住房。瑞銀認為，此次政策與上海2024年5月將非本地居民社保要求由五年縮短至三年的措施類似，亦與北京2025年12月將非本地居民五環內購房社保要求由三年縮短至兩年的方向一致。惟參考歷史經驗，此類政策對股價影響短暫，市場傾向在政策公布首日炒作，其後不久便獲利了結。房地產股昨日集體大漲，今日明顯回吐。

　　至於算力硬件股則持續活躍，PCB、CPO、液冷服務器概念均表現強勢。半導體芯片先跌後回，拓荊科技(滬:688072)升4.7%。消息面上，英偉達獲美國許可，向中國客戶發運H200芯片，但美國負責執行出口管制的官員稱，英偉達仍未向中國出售任何H200芯片。中國商務部等七部門公布修訂後的《鼓勵進口服務目錄》，納入與芯片設計、設備研發設計和維護等相關的服務。
《經濟通通訊社26日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰26/02/2026 11:54  《行業數據》中汽協：１月中國品牌乘用車銷量１３２﹒９萬輛，…

其他
More

26/02/2026 12:11  《中國要聞》宇樹科技機器狗遭「專利狙擊」，最高法駁回上訴譴…

26/02/2026 12:08  《中國要聞》春節檔票房同比近腰斬，官媒：缺乏「現象級爆款」

26/02/2026 11:56  《Ａ股焦點》新開普半日跌０﹒６％，否認「公司經營有問題，有…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

量入為出的新演繹

26/02/2026 08:10

2026-27年度財政預算案

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區