《Ａ股行情》滬綜指近平收，英偉達業績優帶動CPO、PCB等概念股爆發

A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指微跌0.01%收報4146.63點，深成指揚0.19%，創業板指跌0.29%；滬深兩市成交額2.54萬億元(人民幣．下同)，較上日增加758億元或3%，兩市近2400股上漲，2670隻個股收跌。



板塊題材上，受英偉達超預期業績表現激勵，CPO、PCB概念股集體爆發（PCB公司是英偉達上遊供應鏈的核心受益方），深南電路(深:002916)、滬電股份(深:002463)等多股升停。英偉達截至2026年1月25日止的2026財年第4財季營收、盈利和自由現金流再創新高。更令投資者鼓舞的是，英偉達的2027財年第一財季指引也強於預期。英偉達指出，該指引不含中國市場的數據中心計算收入。



下跌方面，保險、房地產、影視院線、短劇遊戲板塊跌幅居前。地產股整體跌逾2.4%，瑞銀發表研報指，上海宣布一系列房地產寬鬆政策，對股價及實體房地產市場的影響有限。



分析人士指出，即將進入全國人大和政協「兩會」窗口期，今年作為「十五五」規劃首年，目前政策利好信號較強，為股指提供支撐。外圍如特朗普或重啟關稅政策以及美聯儲降息預期波動，雖或擾動A股走勢，但目前整體影響不大；近期滬深兩市成交額放量，流動性以及情緒面偏積極，市場底部支撐較強，預計股指偏強運行。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4726.87 -0.19 上證指數 4146.63 -0.01 10672.00 深證成指 14503.79 +0.19 14712.50 創業板指 3344.98 -0.29 科創50 1485.86 +0.85 B股指數 268.75 +0.17 1.24 深證B指 1235.52 -0.45 0.85

《經濟通通訊社26日專訊》