《Ａ股行情》滬綜指近平收，英偉達業績優帶動CPO、PCB等概念股爆發

A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指微跌0.01%收報4146.63點，深成指揚0.19%，創業板指跌0.29%；滬深兩市成交額2.54萬億元(人民幣．下同)，較上日增加758億元或3%，兩市近2400股上漲，2670隻個股收跌。
板塊題材上，受英偉達超預期業績表現激勵，CPO、PCB概念股集體爆發（PCB公司是英偉達上遊供應鏈的核心受益方），深南電路(深:002916)、滬電股份(深:002463)等多股升停。英偉達截至2026年1月25日止的2026財年第4財季營收、盈利和自由現金流再創新高。更令投資者鼓舞的是，英偉達的2027財年第一財季指引也強於預期。英偉達指出，該指引不含中國市場的數據中心計算收入。
下跌方面，保險、房地產、影視院線、短劇遊戲板塊跌幅居前。地產股整體跌逾2.4%，瑞銀發表研報指，上海宣布一系列房地產寬鬆政策，對股價及實體房地產市場的影響有限。
分析人士指出，即將進入全國人大和政協「兩會」窗口期，今年作為「十五五」規劃首年，目前政策利好信號較強，為股指提供支撐。外圍如特朗普或重啟關稅政策以及美聯儲降息預期波動，雖或擾動A股走勢，但目前整體影響不大；近期滬深兩市成交額放量，流動性以及情緒面偏積極，市場底部支撐較強，預計股指偏強運行。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4726.87
|-0.19
|上證指數
|4146.63
|-0.01
|10672.00
|深證成指
|14503.79
|+0.19
|14712.50
|創業板指
|3344.98
|-0.29
|科創50
|1485.86
|+0.85
|B股指數
|268.75
|+0.17
|1.24
|深證B指
|1235.52
|-0.45
|0.85
《經濟通通訊社26日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇