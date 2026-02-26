  • 會員
AH股新聞

26/02/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指近平收，英偉達業績優帶動CPO、PCB等概念股爆發

　　A股三大指數今日漲跌不一，滬綜指微跌0.01%收報4146.63點，深成指揚0.19%，創業板指跌0.29%；滬深兩市成交額2.54萬億元(人民幣．下同)，較上日增加758億元或3%，兩市近2400股上漲，2670隻個股收跌。　

　　板塊題材上，受英偉達超預期業績表現激勵，CPO、PCB概念股集體爆發（PCB公司是英偉達上遊供應鏈的核心受益方），深南電路(深:002916)、滬電股份(深:002463)等多股升停。英偉達截至2026年1月25日止的2026財年第4財季營收、盈利和自由現金流再創新高。更令投資者鼓舞的是，英偉達的2027財年第一財季指引也強於預期。英偉達指出，該指引不含中國市場的數據中心計算收入。

　　下跌方面，保險、房地產、影視院線、短劇遊戲板塊跌幅居前。地產股整體跌逾2.4%，瑞銀發表研報指，上海宣布一系列房地產寬鬆政策，對股價及實體房地產市場的影響有限。

　　分析人士指出，即將進入全國人大和政協「兩會」窗口期，今年作為「十五五」規劃首年，目前政策利好信號較強，為股指提供支撐。外圍如特朗普或重啟關稅政策以及美聯儲降息預期波動，雖或擾動A股走勢，但目前整體影響不大；近期滬深兩市成交額放量，流動性以及情緒面偏積極，市場底部支撐較強，預計股指偏強運行。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004726.87-0.19　
上證指數4146.63-0.0110672.00
深證成指14503.79+0.1914712.50
創業板指3344.98-0.29　
科創501485.86+0.85　
B股指數268.75+0.171.24
深證B指1235.52-0.450.85

《經濟通通訊社26日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

