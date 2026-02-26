  • 會員
AH股新聞

26/02/2026 11:03

《香江策論－張憶東》春暖花開淘金香江-中國月報

　　2026年的春季行情，是一場關於「新質生產力」與「全球流動性邊際改善」的重新共鳴。近期行情調整顛簸恰似「倒車接人」，建議重點布局「十五五」規劃重點領域與具備全球競爭力的中國優勢資產。

一、AI行情：去偽存真而非GameOver，回調只是重定價

　　核心邏輯：不要被短期的波動蒙蔽雙眼，AI科技革命仍處於「基礎設施建設期」，美聯儲降息周期還將延續，本輪行情更類似1997-98年的互聯網浪潮，而非1999-2000年的泡沫尾聲。當前的回調，是市場對「資本開支擴張增效」舊敘事的糾偏、對「Agent顛覆性」新敘事的適應，疊加美聯儲人事提名引發的風險偏好變化，本質是擁擠交易後的倉位與估值消化，而非產業趨勢逆轉。2026年美股六大科技巨頭資本支出預計達6500億美元，同比激增55%，中國四大互聯網巨頭資本開支增速將達77%，彰顯AI浪潮的強大慣性。同時2026年是Agent與多模態的「落地年」，AI正從「對話玩具」進化為可介入工作流的「生產工具」，市場定價錨也轉向「商業化效率與可計費場景」，回調是AI板塊「去偽存真」後的再定價、再出發。

二、流動性展望：春節後的「水暖」時刻

　　核心邏輯：流動性恰似股市的氧氣，春節後中美流動性環境或將出現共振，為春季行情提供進攻動能。美國方面，2026年美聯儲政策易鬆難緊，短期政策重心更可能是降息而非縮表，美元指數強勢難以持續，待VIX波動率回落，全球風險偏好將重新回暖。中國方面，央行「適度寬鬆」的貨幣政策基調明確，1月已通過MLF和買斷式逆回購實現中長期流動性淨投放約1萬億元，全年仍有進一步寬鬆空間。春節後資金返場是歷史規律，疊加人民幣匯率升值帶動外資回流，保險、公募等中長期資金入市正持續制度化，居民存款向權益市場遷移的大趨勢不可逆。當前中國股市配置性價比突出，MSCI中國PB僅1.69x，顯著低於新興市場均值，港股更具備空頭回補動能。2026年2-3月，國內「兩會預期」與美國「降息預期」將形成共振，進一步凸顯中國資產的配置吸引力，春季行情值得期待。

三、市場展望：春天花會開，中國股市春季會震盪向上

　　核心邏輯：在經歷了風險出清後，市場風格將更加清晰，不應糾結於短期市場波動，而應聚焦「十五五」規劃下的產業大勢。投資建議遵循「登高穩行乃至匍匐前進」，成長擁抱「十五五」，價值「老樹開新花」，重點關注五大方向：一是未來產業，把握時代貝塔，聚焦商業航天、太空算力、可控核聚變等前沿領域；二是科技製造，覆蓋AI硬件與算力全產業鏈，以及受益製造業升級的中遊高端製造與設備；三是AI應用前沿，關注AIAgent與多模態應用催化的影視娛樂、遊戲IP等領域，以及人形機器人主題；四是黃金及黃金股，短期延續蓄勢震盪，適合逆向思維操作；五是順周期領域，沿「反內捲+出海」邏輯精選具備國際競爭力的製造企業，沿穩內需邏輯布局消費與非銀龍頭作為底倉。

　　2026年的市場機遇大於風險，短期顛簸之後，往往是新一輪升浪的開始。

風險提示：地緣衝突與貿易摩擦風險；美聯儲降息不及預期風險；中國經濟復甦節奏和化債風險。

《海通國際研究主管兼首席經濟學家　張憶東》

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

