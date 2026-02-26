【提振內房】越秀236億投得廣州珠江新城馬場地塊，樓面價超8.5萬成廣州新地王

備受矚目的廣州「巨無霸」地塊--天河區珠江新城馬場地塊昨日（25日）拍賣，經過243輪激烈競價，最終由越秀地產成功以逾236億元（人民幣．下同）投得，創廣州2010年以來拍地成交總額新高，折合樓面價超8.5萬元/平方米，刷新廣州單價地王紀錄。



*一線城市成熟CBD罕有大規模綜合開發用地*



馬場地塊馬場地塊是珠江新城東區最後一塊大規模綜合開發用地，處於珠江新城、琶洲CBD、廣州國際金融城的幾何中心，被譽為「珠江新城-金融城-琶洲」黃金三角的最後一塊拼圖，總用地約19.45萬平方米，計容建面56.7萬平方米，涵蓋二類居住用地(R2)、商業用地(B1)、商務用地(B2)及中小學用地(A33)等多種用地性質。



該地塊起拍總價186.44億元，每口叫價2000萬元，起拍綜合樓面價3.29萬元/平方米，光是起拍價已躋身廣州歷來「總價地王」榜單前五，距第一位廣州亞運城地塊的255億元相差約69億。



業內人士表示，放眼全國，一線城市成熟CBD已無同量級可開發用地，馬場地塊是少有的集高端商業、辦公、居住、生態、民生配套於一體的全業態複合型大體量優質資產。



作為核心區的稀缺宅地，馬場地塊吸引了保利、越秀、華潤、招商、珠實、廣州地鐵、廣州城投、廣州建築共8家央國企競投。昨日的土拍進入限時競價後，越秀、保利、華潤、珠實、廣州地鐵、廣建、廣州城投7家房企展開激烈爭奪。最終，這場土拍在鏖戰9個多小時後由越秀勝出。



越秀集團指出，從開發價值來看，馬場地塊是全國少數能實現「單一地塊帶動城市能級躍升」的標桿項目。據測算，項目成熟後，每年可貢獻GDP約346億元，新增稅收45億元，創造6萬個就業崗位。



對於成功摘地，越秀集團回應稱，後續將緊密結合廣州「十五五」規劃，以空間重構賦能城市能級躍升，創造未來城市功能新生態，進一步提升珠江新城對創新人才和高端人群的吸引力。

