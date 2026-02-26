《中國要聞》魅族手機業務據報3月正式退出市場，傳拖欠供應商大量款項

魅族手機團隊即將解散的傳聞再起。《界面新聞》昨晚引述多位知情人士稱，魅族手機業務已經實質性停擺，將於2026年3月正式退市。



報道並指，魅族旗下Flyme Auto車機業務將獨立運營，魅族品牌或將繼續保留在吉利體系內。星紀魅族的飛書大群目前還剩1000多人，但不少員工已提出離職，少量員工已轉崗至吉利體系內的極氪汽車。



報道又引述接近魅族的人士透露，從去年4月開始，魅族已經有很多供應商的款項無法正常結算，至今仍有大量欠款已成為壞帳，「魅族的結局大概率是申請破產」。



星紀魅族集團中國區CMO萬志強今年1月曾在一場活動上表示，內存的大幅上漲對手機商業計劃是巨大的衝擊，魅族22 Air將取消上市計劃。他當時還透露，魅族23仍將在今年發布，不過報道指，該項目已經不再實質性推進。



報道指，成立於2003年魅族曾是國產手機「小而美」的代表，銷量亦曾衝上國產手機Top 10。不過，隨著蘋果與華為、小米、OPPO、vivo在中國手機市場的地位日益固定，魅族逐漸淪為邊緣廠商。



2022年7月，吉利控股集團旗下星紀時代收購魅族，組建星紀魅族集團，並挖來多名手機廠商高管，提出「三年內重回中高端手機市場Top5」的目標，但未能扭轉魅族的頹勢。2024年末，魅族開始接觸新買家。報道引述接近魅族的人士透露，追覓曾參與過收購魅族的談判，但後來並未談妥；字節跳動旗下豆包亦曾向魅族提出合作，但魅族當時想保留自身的FlymeOS系統，因此未達成合作。進入2025年，魅族手機虧損日益嚴重，吉利判斷魅族虧損過高，已不再打算繼續投入。

《經濟通通訊社26日專訊》