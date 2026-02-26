  • 會員
26/02/2026 11:14

《中國要聞》上海黃金飾品行業協會：回收金飾須登記出售人身份證並要求說明來源

　　上海黃金飾品行業協會今日發布《關於規範上海黃金珠寶行業回收服務的建議函》指，近期上海市人民檢察院第二分院辦理一宗搶劫致死案時發現，疑犯到上海市黃浦區某珠寶行門店，銷贓其搶劫所得的一條黃金項鏈，該門店營業人員未查驗黃金項鏈的原始購物發票等來源憑證，亦未核實登記出售人身份信息，即當場收購並兌付了人民幣2萬餘元，這不僅增加了公安機關查辦案件的難度，加劇了犯罪鏈條終端的隱匿風險，也反映出部分企業在經營中存在「重買賣、輕管理」的粗放模式。

　　協會經研究討論，提出4點建議：涉及黃金回收服務的企業應積極執行《黃金回收點經營服務規範》（DB31/T1262-2020）地方標準，規範金銀製品及黃金飾品的回收經營服務。落實強制身份登記，在回收黃金飾品時必須查驗並登記出售人的有效身份證件，準確記錄姓名、證件號碼、聯繫方式等，建議留存證件清晰的復印件或電子影像。同時，要對每筆回收交易建立詳細台帳，記錄物品名稱、特徵、來源說明（要求出售人簡要陳述）、交易時間、交易金額等；台帳記錄應至少保存兩年，以備核查。

　　此外，要建立可疑情況報告制度，當出售人拒絕出示證件或身份可疑、出售物品數量多且新舊不一、來源說法矛盾、出售價格遠低於市場價值、物品有明顯磨損痕跡但與所述來源不符等可疑情況時，應第一時間向當地公安機關報告。
《經濟通通訊社26日專訊》

