《車企血戰》特斯拉中國推五年零息購車優惠，Model Y L月供低於4000元

特斯拉中國今日宣布新一輪購車金融優惠，在今年3月31日前下單購買Model 3、Model Y及Model Y L，均可享受最高7年超低息貸款，首付7.99萬元(人民幣．下同)起，疊加國家貼息，首月月供低至1759元。消費者更可選擇最高5年0息方案，首付亦為7.99萬元起，其中Model Y L首付9.99萬元起，月供可低至3985元。

《經濟通通訊社26日專訊》