  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 14:09

《車企血戰》特斯拉中國推五年零息購車優惠，Model Y L月供低於4000元

　　特斯拉中國今日宣布新一輪購車金融優惠，在今年3月31日前下單購買Model 3、Model Y及Model Y L，均可享受最高7年超低息貸款，首付7.99萬元(人民幣．下同)起，疊加國家貼息，首月月供低至1759元。消費者更可選擇最高5年0息方案，首付亦為7.99萬元起，其中Model Y L首付9.99萬元起，月供可低至3985元。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區